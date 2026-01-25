Ральф Боссхард: приглашение Лукашенко в Совет мира было логичным

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Как вы прокомментируете приглашение, которое одним из первых получил Минск и лично Александр Лукашенко?