Ральф Боссхард: приглашение Лукашенко в Совет мира было логичным

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Как вы прокомментируете приглашение, которое одним из первых получил Минск и лично Александр Лукашенко?
Ральф Боссхард, специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке:
Для меня это было логично, так как я наблюдал, что у Трампа уже в прошлом было неплохое рабочее отношение с Лукашенко. Это говорит о том, что только что было сказано, что Трамп выбрал своих партнеров по критериям личного отношения. Очевидно, ему таким образом легче работать, легче, по крайней мере, чем со структурами, такими как ООН и ОБСЕ. Я это очень приветствую.