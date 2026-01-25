Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном

Пока в отечественной легкой атлетике идет борьба за возвращение наших спортсменов на международную арену, соревновательный календарь все равно изобилует стартами, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Национальная команда выезжает к сильнейшим конкурентам, к ближайшим соседям, и принимает таковых у себя. Молодежь также стремится к наивысшим показателям.
Что движет атлетами и какие задачи стоят перед ними на этот сезон, поинтересовались у председателя Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Если подвести итоги 2025 года, в чем гордость?
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Гордость прежде всего в наших атлетах, которые не сдались в нынешнее тяжелое время.
Юлия Силипицкая:
Если коснуться зимнего периода в легкой атлетике и летнего… У вас есть зимние чемпионаты Европы.
Иван Тихон:
И мира.
Юлия Силипицкая:
Это особенный какой-то сегмент, этап легкоатлета или это в рамках подготовки?
Иван Тихон:
Зимние чемпионаты собирают самых лучших. И они готовятся. Да, все равно лето основное, потому что легкая атлетика – это летний вид. Но зима – там очень высокие результаты, устанавливаются рекорды и так далее.
2026 год – у нас чемпионат Европы в марте.
Юлия Силипицкая:
Ну, я так понимаю, мы будем смотреть по телевизору.
Иван Тихон:
Себастьян Коу, к сожалению, продолжает дальше не воссоединять легкоатлетическую семью, а разъединять. К сожалению, нет у него такой силы воли и желания, чтобы она действительно была полноценная, целостная, чтобы спорт нес миротворческую миссию.
Юлия Силипицкая:
Это, пожалуй, единственный человек. Все остальные уже...
Иван Тихон:
Хотя бы беседуют, разговаривают. Эти на сегодняшний день даже не отвечают на наши письма, которые мы посылаем. И не дают нам возможности выступить очно перед всеми нашими коллегами, председателями федераций, чтобы показать нашу позицию хотя бы.
Юлия Силипицкая:
Вместе с тем мы понимаем, что чемпионаты Европы, мира, международные старты идут. И мы готовимся с учетом этих показателей?
Иван Тихон:
Легкоатлетический – самый объективный вид спорта, где четко метры, секунды и так далее. Соответственно, спортсмены благодаря технологиям, наблюдая за этими соревнованиями, видят, как развивается вид спорта, какие результаты показывают соперники на международной арене. Они точно ориентируются туда.
Да, мы соревнуемся с российскими атлетами, которые точно в такой же ситуации. И российская легкая атлетика в тройку входила всегда на чемпионатах мира и Европы по количеству завоеванных медалей, занятых мест и так далее. Соответственно, там тоже легкая атлетика на достаточно высоком уровне, и мы с ними соревнуемся, но все равно смотрим через призму результатов, которые устанавливаются на чемпионате Европы либо мира.
Далее смотрите в видео.