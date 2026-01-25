Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном

Пока в отечественной легкой атлетике идет борьба за возвращение наших спортсменов на международную арену, соревновательный календарь все равно изобилует стартами, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Национальная команда выезжает к сильнейшим конкурентам, к ближайшим соседям, и принимает таковых у себя. Молодежь также стремится к наивысшим показателям. Что движет атлетами и какие задачи стоят перед ними на этот сезон, поинтересовались у председателя Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона. Юлия Силипицкая, СТВ:

Если подвести итоги 2025 года, в чем гордость?

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Гордость прежде всего в наших атлетах, которые не сдались в нынешнее тяжелое время. Юлия Силипицкая:

Если коснуться зимнего периода в легкой атлетике и летнего… У вас есть зимние чемпионаты Европы. Иван Тихон:

И мира. Юлия Силипицкая:

Это особенный какой-то сегмент, этап легкоатлета или это в рамках подготовки? Иван Тихон:

Зимние чемпионаты собирают самых лучших. И они готовятся. Да, все равно лето основное, потому что легкая атлетика – это летний вид. Но зима – там очень высокие результаты, устанавливаются рекорды и так далее. 2026 год – у нас чемпионат Европы в марте. Юлия Силипицкая:

Ну, я так понимаю, мы будем смотреть по телевизору.