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Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном

25 января 2026 19:55
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Пока в отечественной легкой атлетике идет борьба за возвращение наших спортсменов на международную арену, соревновательный календарь все равно изобилует стартами, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Национальная команда выезжает к сильнейшим конкурентам, к ближайшим соседям, и принимает таковых у себя. Молодежь также стремится к наивысшим показателям.

Что движет атлетами и какие задачи стоят перед ними на этот сезон, поинтересовались у председателя Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.

Юлия Силипицкая, СТВ: 
Если подвести итоги 2025 года, в чем гордость? 

Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном-2

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Гордость прежде всего в наших атлетах, которые не сдались в нынешнее тяжелое время. 

Юлия Силипицкая: 
Если коснуться зимнего периода в легкой атлетике и летнего… У вас есть зимние чемпионаты Европы.

Иван Тихон:
И мира.

Юлия Силипицкая: 
Это особенный какой-то сегмент, этап легкоатлета или это в рамках подготовки?

Иван Тихон:
Зимние чемпионаты собирают самых лучших. И они готовятся. Да, все равно лето основное, потому что легкая атлетика – это летний вид. Но зима – там очень высокие результаты, устанавливаются рекорды и так далее.

2026 год – у нас чемпионат Европы в марте.

Юлия Силипицкая: 
Ну, я так понимаю, мы будем смотреть по телевизору. 

Каждому – установить личные рекорды! О задачах белорусских легкоатлетов на 2026 год поговорили с Иваном Тихоном-4

Иван Тихон:
Себастьян Коу, к сожалению, продолжает дальше не воссоединять легкоатлетическую семью, а разъединять. К сожалению, нет у него такой силы воли и желания, чтобы она действительно была полноценная, целостная, чтобы спорт нес миротворческую миссию. 

Юлия Силипицкая: 
Это, пожалуй, единственный человек. Все остальные уже...

Иван Тихон:
Хотя бы беседуют, разговаривают. Эти на сегодняшний день даже не отвечают на наши письма, которые мы посылаем. И не дают нам возможности выступить очно перед всеми нашими коллегами, председателями федераций, чтобы показать нашу позицию хотя бы.

Юлия Силипицкая: 
Вместе с тем мы понимаем, что чемпионаты Европы, мира, международные старты идут. И мы готовимся с учетом этих показателей?

Иван Тихон:
Легкоатлетический – самый объективный вид спорта, где четко метры, секунды и так далее. Соответственно, спортсмены благодаря технологиям, наблюдая за этими соревнованиями, видят, как развивается вид спорта, какие результаты показывают соперники на международной арене. Они точно ориентируются туда.

Да, мы соревнуемся с российскими атлетами, которые точно в такой же ситуации. И российская легкая атлетика в тройку входила всегда на чемпионатах мира и Европы по количеству завоеванных медалей, занятых мест и так далее. Соответственно, там тоже легкая атлетика на достаточно высоком уровне, и мы с ними соревнуемся, но все равно смотрим через призму результатов, которые устанавливаются на чемпионате Европы либо мира.

Далее смотрите в видео. 

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Юлия Силипицкая

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