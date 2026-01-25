Почему мировому сообществу так интересна Беларусь? Объяснил Вячеслав Данилович

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему такой интерес к Республике Беларусь, к ее руководителю, нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко со стороны мирового сообщества? У нас очень интересный опыт. В каком плане? Что такое Беларусь? Беларусь – это с древнейших времен геополитический перекресток. А сейчас задумайтесь, ведь у нас 80 лет мирной жизни. После окончания Второй мировой войны и даже развала Советского Союза Республика Беларусь единственная на постсоветском пространстве, которая не допустила каких-то кровавых вооруженных конфликтов на своей территории. Мы живем мирно, спокойно и эффективно развиваемся. Да, вот это ценнейший опыт, который у нас есть и который достигнут, конечно же, во многом благодаря нашему лидеру Александру Григорьевичу Лукашенко. Я от всей бы души пожелал каждому европейскому государству иметь такого национального лидера, как наш Президент, для кого интересы народа, интересы своего государства на первом месте.