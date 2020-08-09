Семья из Витебска о выборах – 2020: «С самого раннего детства мы приучаем нашего сыночка, что надо отдавать долг Родине»
Новости Беларуси. Дарья и Александр Реуцкие из Витебска на свой участок для голосования пришли вместе с сыном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр и Дарья вместе более пяти лет. Встретились аккурат накануне прошлых президентских выборов. Тогда голосовали раздельно, каждый по месту своей прописки. А вскоре поняли, насколько их взгляды на жизнь в родной стране схожи. Сегодня у пары одна на двоих профессия, фамилия и сын. И один участок для голосования.
Дарья Реуцкая, старший инспектор Витебского ГОЧС:
От того, какой мы сегодня сделаем выбор, зависит наше будущее, страны, будущее наших детей. На мой взгляд, Президент страны должен быть смелым, честным, любить свою родину, беспокоиться о гражданах своей страны.
Молодой отец: «Очень важно, что в Беларуси сформировалось поколение ребят, которые выросли в суверенной независимой стране»
Избирательная кампания – 2020 для трехлетнего Владика первая в жизни. Родители голосуют, мальчик пока только наблюдает. Но Реуцкие в подобных электоральных сантиментах видят лишь плюсы.
Александр Реуцкий, начальник караула Шумилинского РОЧС:
С самого раннего детства мы приучаем нашего сыночка, что надо отдавать долг Родине, прийти, проголосовать, сделать свой выбор, чтобы дальше жить в мире.