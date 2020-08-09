Семья из Витебска о выборах – 2020: «С самого раннего детства мы приучаем нашего сыночка, что надо отдавать долг Родине»

Новости Беларуси. Дарья и Александр Реуцкие из Витебска на свой участок для голосования пришли вместе с сыном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр и Дарья вместе более пяти лет. Встретились аккурат накануне прошлых президентских выборов. Тогда голосовали раздельно, каждый по месту своей прописки. А вскоре поняли, насколько их взгляды на жизнь в родной стране схожи. Сегодня у пары одна на двоих профессия, фамилия и сын. И один участок для голосования.