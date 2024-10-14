Симбиоз науки и практики – как работают сельхозпредприятия по современным технологиям? Обсудили эксперты

Куда пропали лучшие белорусские сорта – вопрос науке задал Владимир Крапивка

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района: Каждый год сею новое. Капусту, морковку. У меня есть основные культуры. Меняю, экспериментирую и смотрю. Самая лучшая свекла была «Прыгажуня» белорусская, но ее семян нет до сих пор, потому что институт развалили. Капуста была среднепоздняя, самая лучшая – белорусская «Аватар», ранняя – «Илария», семян тоже нельзя купить. Морковка – «Лявониха», тоже шикарный сорт. Возьмите сорта лука, которые в 10 раз дешевле импортных, тот же «Ветразь», «Скарб литвинов», «Тутэйшы». Где? Нет! Где наша наука? Теоретически ее нет. Я уже сколько встречаюсь с коллегами… Когда вы сделаете на 15 лап трактор-почвоуглубитель? Немецкий почвоуглубитель на семь лап стоит 26 тысяч евро. Семь лап – это ничего. Получается, что стыдно за державу.

Насколько научная теория нужна практикам в сельском хозяйстве?

Виктор Левша, заместитель директора ОАО «Парохонское» Пинского района: Под одну гребенку все брать нельзя. Делать конкретно на какую-то точку тоже нельзя. Без науки будущего тоже не будет. Это мое мнение. Каждый занимается своим делом. Используем мы один и тот же сорт, но он постоянно обновляется благодаря науке (элита, суперэлита). И мы постоянно используем семена по зерновым. Покупая суперэлиту, несколько лет, до второй репродукции используем. И без науки этого невозможно делать. Прибыльно сельское хозяйство или нет? Конечно, это прибыльно. У нас работает около 700 человек. Все зарабатывают деньги, и хозяйство тоже развивается, хотя не все так просто. Так что все прибыльно, и наука должна быть всегда. Мы занимаемся производством, что мы умеем делать, а наука занимается тем, что она умеет делать.

Агрокомбинат «Ждановичи» – какие есть проблемы у пристоличного хозяйства?

Кирилл Казаков, СТВ:

«Ждановичи» для столицы – что-то вроде подшефного предприятия, да? Куда ни приди – везде ждановичская продукция. Вопрос: у вас прибыль от того, что рядом такой здоровенный рынок сбыта или от того, что вы Академию наук слушаете и используете очень классные сорта? Вот что это?

Алексей Петруша, заместитель генерального директора – главный инженер агрокомбината «Ждановичи»:

Я соглашусь с коллегой из «Парохонского», каждый хозяйственник на своем месте работы должен придерживаться определенных своих принципов. Да, рынок сбыта, я согласен, но ни для кого не секрет, что под столицей найти рабочую силу значительно сложнее, хотя казалось бы. Густонаселенный район, все хотят в столицу приехать, но на сегодня мы реально испытываем трудности с рабочей силой. Поэтому все нужно рассматривать в совокупности. Мы тоже как хозяйство пристоличья, как передовое хозяйство, мы от науки нисколько не отворачиваемся. Мы точно так же каждый год обновляем семенную базу. Это к вопросу, нужна ли эта наука, нужна ли селекция. Действительно, мы являемся тоже свиноводческим хозяйством, то есть мы закупаем сразу суперэлиту, потом свои семена сохраняем и уже в последующем их используем. Рынок сбыта – да. Но достаточно сложно, поймите, зайти в наши торговые сети, особенно крупные торговые сети, государственному предприятию, такому как агрокомбинат «Ждановичи». Казалось бы, продукция качественная, что подтверждают и сарафанное радио в том числе. В своих сетях продается, но в большой ритейл попасть очень сложно.

Читайте также:

Как Минсельхозпрод определяет, что, когда и где сажать? Информация от представителя Министерства

Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке

Как будут работать мехотряды? Объяснил гендиректор НПЦ по механизации сельского хозяйства