Директор «Парохонского»: 1% произведенного мяса в Беларуси за 2023 год – это наше

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор.

Виктор Левша, заместитель директора ОАО «Парохонское» Пинского района:

Сравнивать земли, климат – все это сложно. Наше хозяйство работает на мелиоративных землях, это бывшие болота, в 80-х годах была произведена мелиорация. Что больше всего Президента удивило – что до сих пор это все поддерживается, техника, все каналы чистим. Наше хозяйство занимается производством молока и мяса. И основная цель наша – прокормить это поголовье и в дальнейшем от мяса и молока получить прибыль. Ну так вот, для общего развития – у нас в хозяйстве имеется 26 тысяч поголовья на данный момент. 1 % произведенного мяса в стране за прошлый год – «Парохонского». Это более 7,5 тысячи тонн мяса было реализовано на перерабатывающую промышленность. Также молока мы реализуем каждый день 150 тонн. Все заточено под это. Через корма собственного производства, реализовать это через крупный рогатый скот, получить прибыль, давать людям достойную зарплату и жить в этом регионе.