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Хоккейная «Юность» прервала серию побед «Лиды»

27 сентября 2025 12:49
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В хоккейной экстралиге «Юность» прервала победную серию «Лиды» из семи матчей. Минчане одолели соперника со счетом 3:1 и вернули себе первую позицию в турнирной таблице. В этом поединке дубль в активе Даниила Тютчева.

Хоккейная «Юность» прервала серию побед «Лиды»-1

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Отличный матч, много борьбы, драки – супер. Раскачивались долго, два периода. Третий – суперпериод, где доминировали и владели инициативой. Много меньшинства было, спецбригады здорово сегодня сработали. Молодцы, это коллектив, это стержень. 

«Витебск» второй раз подряд обыграл «Брест». Команда Романа Юпатова создала приличный задел в первом периоде – брестчане пропустили три шайбы. А итоговый счет – 4:1 в пользу «Витебска».

Основное время матча в противостоянии «Гомеля» и «Немана» завершилось вничью 1:1. Овертайм победителя не выявил. Героем поединка стал Вадим Кравченко. Шайба и буллит в его исполнении привели «Гомель» к победе 2:1. И это вторая виктория команды Алексея Кузнецова над «Неманом».

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась

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