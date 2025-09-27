Хоккейная «Юность» прервала серию побед «Лиды»

В хоккейной экстралиге «Юность» прервала победную серию «Лиды» из семи матчей. Минчане одолели соперника со счетом 3:1 и вернули себе первую позицию в турнирной таблице. В этом поединке дубль в активе Даниила Тютчева.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Отличный матч, много борьбы, драки – супер. Раскачивались долго, два периода. Третий – суперпериод, где доминировали и владели инициативой. Много меньшинства было, спецбригады здорово сегодня сработали. Молодцы, это коллектив, это стержень.

«Витебск» второй раз подряд обыграл «Брест». Команда Романа Юпатова создала приличный задел в первом периоде – брестчане пропустили три шайбы. А итоговый счет – 4:1 в пользу «Витебска».

Основное время матча в противостоянии «Гомеля» и «Немана» завершилось вничью 1:1. Овертайм победителя не выявил. Героем поединка стал Вадим Кравченко. Шайба и буллит в его исполнении привели «Гомель» к победе 2:1. И это вторая виктория команды Алексея Кузнецова над «Неманом».