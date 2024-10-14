Приехали поулыбаться на камеру – евродипломаты устроили пикет у здания Речицкого районного суда

Европейские дипломаты устроили молчаливый пикет у здания Речицкого районного суда. Сегодня там началось слушание по делу заключенной Полины Шарендо-Панасюк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активистка радикально-экстремистского движения была осуждена в 2021 году за оскорбления Президента Беларуси и угрозы представителям власти. Сейчас ей представлено обвинение по статье 411 Уголовного кодекса «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». Выразить солидарность ее действиям в райцентр приехали представители дипломатических миссий Германии, Австрии и Великобритании. Посещать судебное заседание делегация не решилась и осталась стоять на улице. Комментировать целесообразность своего визита иностранцы также отказались.

Ольга Бейнаровича, первый секретарь представительства Евросоюза в Беларуси:

Мы стараемся приезжать везде, где мы можем быть.

– Почему вы здесь необоснованно?

– Спасибо. Больше комментариев не будет. Остальные процессы вы можете посмотреть в нашем «Фейсбуке». Мы не вмешиваемся во внутренние дела Республики Беларусь. Мы выражаем солидарность.

– Может, вы какую-то материальную помощь привезли?

– Мы выражаем солидарность.

– В этом заключается ваша поддержка? Сделать селфи, поулыбаться? А чего вы улыбаетесь? Там человека судят, вы приехали его защищать, чего вы радостные такие? В знак открытости к диалогу белорусская пресса угостила зарубежных гостей печеньем и горячим чаем, но делегация проигнорировала этот жест.

– Мы о вас подумали, а вы о заключенной нет. Мы готовились, знали, что вы голодные будете.