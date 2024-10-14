Как Минсельхозпрод определяет, что, когда и где сажать? Информация от представителя Министерства

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как разруливаются эти вопросы? Не хватает семян, что растить? И каким образом принимаются решения, что, как и где сажать?