Как Минсельхозпрод определяет, что, когда и где сажать? Информация от представителя Министерства

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как разруливаются эти вопросы? Не хватает семян, что растить? И каким образом принимаются решения, что, как и где сажать?
Юрий Зозуля, заместитель начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Самое главное – у нас поставлена задача обеспечить население прежде всего нашим продовольствием, которое растет у нас. В связи с этим мы ежегодно перед тем, как засыпать семена сельскохозяйственным организациям, собираемся с наукой и обсуждаем, какие именно культуры, какие площади должны занимать те или иные сельскохозяйственные культуры. То есть, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в зерне, нужно, чтобы как минимум 50 % в структуре пашни занимали зерновые, зернобобовые культуры. Если у нас пашня 5 миллионов гектаров – порядка 2,5 миллиона гектаров разных культур зерновых и зернобобовых. Тут и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес, и тритикале – все это называется зерновые. А зернобобовые – это уже группа в этой же самой группе зерновых и зернобобовых, только с бобовым компонентом больше. Кроме наших организаций хлебопродуктов, которые обеспечивают крупой наши мелькомбинаты, чтобы потом пеклись хлебобулочные изделия, у нас есть и другие предприятия, как сахарные комбинаты. Мы растим сахарную свеклу, чтобы обеспечить в полном объеме сахарные заводы сырьем.
Вести бизнес в сельском хозяйстве выгодно? Ответил фермер из Смолевичей.