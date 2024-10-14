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Новости по тегу #Виктор Левша

Симбиоз науки и практики – как работают сельхозпредприятия по современным технологиям? Обсудили эксперты
14 октября 2024 18:01

Симбиоз науки и практики – как работают сельхозпредприятия по современным технологиям? Обсудили эксперты

Директор «Парохонского»: 1% произведенного мяса в Беларуси за 2023 год – это наше
14 октября 2024 16:16

Директор «Парохонского»: 1% произведенного мяса в Беларуси за 2023 год – это наше

Белорусы стали чаще переезжать в деревню! Или нет? В нюансах жизни на селе разбирались эксперты
05 февраля 2024 18:03

Белорусы стали чаще переезжать в деревню! Или нет? В нюансах жизни на селе разбирались эксперты

Директора менялись как перчатки. Как на пинском предприятии решили проблему финансирования?
27 июля 2022 15:17

Директора менялись как перчатки. Как на пинском предприятии решили проблему финансирования?

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно
07 июня 2020 20:12

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно