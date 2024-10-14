Новости по тегу #Виктор Левша

Что предлагает научная теория и с какими проблемами сталкиваются практики? Стоит ли больше времени уделять собственному опыту или передовым разработкам? Плюсами, минусами поделились профессионалы в ток-шоу «По существу».
«Более 7,5 тысячи тонн мяса было реализовано на перерабатывающую промышленность. Молока мы реализуем каждый день 150 тонн».
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