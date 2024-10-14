Вести бизнес в сельском хозяйстве выгодно? Ответил фермер из Смолевичей

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор! Кирилл Казаков, СТВ:

Если бы это не было выгодно, вы бы занимались?

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района:

Как вам сказать… Когда выгодно, когда невыгодно – это вопрос риторический. Сельское хозяйство, растениеводство – это жизнь. И когда вы начинаете сравнивать – Гродно, Брест, Минск, Витебск, есть такое понятие, как земельная рента. Вы сказал по кукурузе... Что она в себя включает? Первое – это плодородие почв, второе – это климатические условия, третье – это рынок труда. В том же Столине много людей, даже к нам приезжают работать, и неплохие работники. И дальше – рынок сбыта. И автомагистрали – рынок продаж. Кирилл Казаков:

Вы в Смолевичском районе, у вас хозяйство. Столинский район, если касаемо транспортных путей, у нас, в принципе, дороги хорошие, но это далеко. Но огуречные фуры оттуда, помидорные фуры оттуда, клубничные фуры оттуда. А у меня возникает вопрос: неужели вся остальная Беларусь такая рискованная? Владимир Крапивка:

Объясняю. Весна на месяц раньше, осень на месяц позже. Уже они по климатическим условиям выиграли. И эта доставка такой роли не играет, как вот это. И трудовые ресурсы там есть, они дешевле.