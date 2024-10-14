Вести бизнес в сельском хозяйстве выгодно? Ответил фермер из Смолевичей
Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор!
Кирилл Казаков, СТВ:
Если бы это не было выгодно, вы бы занимались?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района:
Как вам сказать… Когда выгодно, когда невыгодно – это вопрос риторический. Сельское хозяйство, растениеводство – это жизнь. И когда вы начинаете сравнивать – Гродно, Брест, Минск, Витебск, есть такое понятие, как земельная рента. Вы сказал по кукурузе... Что она в себя включает? Первое – это плодородие почв, второе – это климатические условия, третье – это рынок труда. В том же Столине много людей, даже к нам приезжают работать, и неплохие работники. И дальше – рынок сбыта. И автомагистрали – рынок продаж.
Кирилл Казаков:
Вы в Смолевичском районе, у вас хозяйство. Столинский район, если касаемо транспортных путей, у нас, в принципе, дороги хорошие, но это далеко. Но огуречные фуры оттуда, помидорные фуры оттуда, клубничные фуры оттуда. А у меня возникает вопрос: неужели вся остальная Беларусь такая рискованная?
Владимир Крапивка:
Объясняю. Весна на месяц раньше, осень на месяц позже. Уже они по климатическим условиям выиграли. И эта доставка такой роли не играет, как вот это. И трудовые ресурсы там есть, они дешевле.
Кирилл Казаков:
Треть Беларуси под Минском живет и в Минске. Как?
Владимир Крапивка:
А трудовых ресурсов нет. У нас работают узбеки, столинцы. А наших людей почти нет. У нас мощное производство – заводы, фабрики. Там высокая зарплата, намного выше, чем в сельскохозяйственном секторе. Как вы можете соревноваться по зарплате с БелАЗом? Смешно.
Кирилл Казаков:
Какая у вас средняя зарплата? Люди к вам идут. На что они могут рассчитывать?
Владимир Крапивка:
В том году было 30 рублей, в этом году – 60. Это наши люди. 50-60 – кто как работает.
Кирилл Казаков:
Это за какой период?
Владимир Крапивка:
За день. Плюс накорми его, напои, привези. А если он столинский или еще кто-нибудь, его еще спать уложи, три раза накорми, заплати налоги.
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