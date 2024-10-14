Как будут работать мехотряды? Объяснил гендиректор НПЦ по механизации сельского хозяйства

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор.

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси:

Если мехотряд формируется в районе, он же на базе райагросервиса. Райагросервисам быть, однозначно. Будет оптимизация, на их базе будет и ремонтироваться техника, и будет создан мехотряд.

Кирилл Казаков, СТВ:

Можно я переведу? Президент про Шкловский район говорил, что эта райагротехника должна быть восстановлена в том объеме и в тех самых рамках, в которых она существовала в советское время. Потому что это как раз то самое недостающее звено.

Дмитрий Комлач:

Конечно, машины сложные, трактора энергонасыщенные, да и агрегаты у нас уже, как говорится, мы внедряем умное земледелие. Исключить человеческий фактор, например, автоматика введения глубины пахотного агрегата либо почвообрабатывающего. Снижаем уровень пахоты – мы, естественно, огромный получаем недобор урожая. Поэтому на базе, например, того же Шкловского района формируется, обновляется база по ремонту и обслуживанию техники, сложной очень, там будут квалифицированные специалисты. И тот же мехотряд, который по хозяйствам региона будет в оптимальные агротехнические сроки выполнять работу. Мехотряд будет обслуживать хозяйство, но в хозяйстве много видов работ. Накладываются иногда несколько видов работ. Это кормозаготовка, это уборка кукурузы и на силос, и на зерно, сенаж опять же. И осенний сев. Огромное количество работ.