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Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке

14 октября 2024 17:08
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Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор!

Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке-2

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района:
Скажите, сколько в этом году произведено чеснока в Республике Беларусь?

Кирилл Казаков, СТВ:
Вы год назад задавали этот же вопрос. И я так понимаю, что с чесноком у нас как год назад были проблемы, так и сейчас.

Владимир Крапивка:
Нет проблем! Мне звонят с МАРТ, говорят: дайте цены на продукцию, которую производите. Я говорю: а чеснок дать, картошку, капусту, морковку? Говорят: нет, чеснок не надо, мы ж его не выращиваем. Если будем все регулировать, то скоро и картошку, и капусту мы выращивать не будем. Знаете, какая была себестоимость чеснока? Я занимался чесноком, был единственный лесхоз в республике. 5-8 рублей! Китайский знаете сколько стоил? 1,5-2 рубля. Сейчас последний Чубенко, загнулся, я предпоследний по чесноку. Знаете, какая сейчас оптовая цена на чеснок? 10-12!

Как Минсельхозпрод определяет, что, когда и где сажать? Информация от представителя Министерства. Подробности.

# Сельское хозяйство # Владимир Крапивка # Кирилл Казаков

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