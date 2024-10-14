Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор!

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района:

Скажите, сколько в этом году произведено чеснока в Республике Беларусь?

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы год назад задавали этот же вопрос. И я так понимаю, что с чесноком у нас как год назад были проблемы, так и сейчас.

Владимир Крапивка:

Нет проблем! Мне звонят с МАРТ, говорят: дайте цены на продукцию, которую производите. Я говорю: а чеснок дать, картошку, капусту, морковку? Говорят: нет, чеснок не надо, мы ж его не выращиваем. Если будем все регулировать, то скоро и картошку, и капусту мы выращивать не будем. Знаете, какая была себестоимость чеснока? Я занимался чесноком, был единственный лесхоз в республике. 5-8 рублей! Китайский знаете сколько стоил? 1,5-2 рубля. Сейчас последний Чубенко, загнулся, я предпоследний по чесноку. Знаете, какая сейчас оптовая цена на чеснок? 10-12!