Гендиректор Института земледелия рассказал, как экспериментируют с кукурузой на полях Президента

Агромиссия должна быть выполнима! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как, казалось бы, узкая профильная тема может касаться всех белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» масштабный и популярный АПК-разбор!

Сергей Кравцов, генеральный директор Института земледелия НАН Беларуси:

Семена – это самое главное, это продовольственная безопасность любой страны, включая нашу Республику Беларусь. Уже повелось традиционно, наверное, с 2017 года, что поле номер один – это у нас экспериментальное поле, где мы показываем достоинства своих разработок, достоинства своих сортов и в сравнении с лучшими гибридами зарубежных сортов. А конкурентов у нас сегодня больше 30 – зарубежных селекционных центров, которые предоставляют нам свои лучшие гибриды. В итоге на поле Президента было высеяно шесть гибридов белорусской селекции и шесть гибридов лучших зарубежной селекции.

В результате на сегодня убраны все зарубежные гибриды, начата уборка отечественных гибридов. Разбежка по урожайности лучших зарубежных гибридов была от 90 центнеров до 170. Отечественные мы начали убирать, самый старый – Полесский 170 – там была урожайность тоже около 90 центнеров. Все остальные – сейчас постепенно продолжаем уборку.

Результаты нашего эксперимента по кукурузе мы подведем попозже. Я это к чему? Гибриды со своей линейкой дают разбежку от 90 до 170 центнеров с гектара.