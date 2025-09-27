Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» со счётом 4:2 в КХЛ

Наша команда первой пропустила, но затем в середине второго периода счет сравняла – отличился Роб Хэмилтон. Затем свое слово сказал опытный Вадим Шипачев. Он забросил первую шайбу в нынешнем сезоне и оформил первый дубль. А победную точку в этом матче поставил Виталий Пинчук. «Динамо» взяло верх над «Северсталью» со счетом 4:2.

Хоккеисты столичного «Динамо» победили «Северсталь» в домашнем матче КХЛ. «Зубры» одержали волевую викторию над череповецкой командой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»: Позволили сопернику повести в счете, но знаете, когда работает большинство, забиваешь пару голов, становиттся легче, команда подбирает все эти моменты. Ну, и третий период сыграли, по игре не дали сопернику много шансов. Виталик молодец. Большинство сработало, Вадим Шипачев сделал свое дело.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев назван лучшим игроком пятницы в КХЛ. К слову, форвварду «зубров» осталось набрать 16 очков до исторической отметки в 1 000 баллов в КХЛ.

Вадим Шипачев, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Сегодня в первом периоде много удалялись, в принципе «Северсталь» хорошо каталась, сдавала моменты, было тяжеловато. Хорошо, что меньшинство выстояло, здорово ребята отыграли, Зак держал нас в игре. Это придало уверенности.

Минское «Динамо» с 12 очками занимает третье место в таблице Запада. Следующий матч «зубры» проведут 29 сентября против ярославского «Локомотива».