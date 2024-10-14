Самая тёплая осенняя семидневка – в Беларуси стартовала Неделя родительской любви

14 октября в Беларуси стартовала самая теплая осенняя семидневка – Неделя родительской любви. И началась она, конечно, со Дня матери – прекрасный повод сказать спасибо нашим мамам. С праздником соотечественниц поздравил Президент, отметив, что «заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трогательными и душевными мероприятиями будет наполнена вся Неделя родительской любви. Завершится она 21 октября Днем отца – это один из самых молодых праздников в Беларуси, повод поблагодарить тех, кто является опорой настоящей крепкой семьи – а именно из таких состоит крепкое государство. «Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома. Этой очень важной в современном мире теме посвятили форум «Разговор о главном», который прошел сегодня в Полоцке.

Проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая в 2024 году реализуется уже второй раз. И снова на полоцкой земле. Самый древний город нашей страны славится традициями, а им на встрече уделили особое внимание. Мероприятие неформальное, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, призвав участников к обсуждению насущных тем и открытому диалогу. Обмен личным опытом, вопросы к представителям власти, пожелания и предложения – говорили о насущном. Но заглавной темой стала социальная политика.