Самая тёплая осенняя семидневка – в Беларуси стартовала Неделя родительской любви
14 октября в Беларуси стартовала самая теплая осенняя семидневка – Неделя родительской любви. И началась она, конечно, со Дня матери – прекрасный повод сказать спасибо нашим мамам. С праздником соотечественниц поздравил Президент, отметив, что «заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трогательными и душевными мероприятиями будет наполнена вся Неделя родительской любви. Завершится она 21 октября Днем отца – это один из самых молодых праздников в Беларуси, повод поблагодарить тех, кто является опорой настоящей крепкой семьи – а именно из таких состоит крепкое государство.
«Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома. Этой очень важной в современном мире теме посвятили форум «Разговор о главном», который прошел сегодня в Полоцке.
Проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая в 2024 году реализуется уже второй раз. И снова на полоцкой земле. Самый древний город нашей страны славится традициями, а им на встрече уделили особое внимание.
Мероприятие неформальное, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, призвав участников к обсуждению насущных тем и открытому диалогу. Обмен личным опытом, вопросы к представителям власти, пожелания и предложения – говорили о насущном. Но заглавной темой стала социальная политика.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Брак, отцовство, материнство и детство являются особой заботой, особым вниманием со стороны государства, в соответствии с нашей Конституцией. Государство делает очень многое, чтобы наполнить эту конституционную норму реальным содержанием. И сегодня как раз в формате диалоговой площадки были обсуждены ключевые вопросы, связанные с формированием и реализацией семейной политики в нашей стране.
Сегодня в Беларуси действуют 2 300 законов, но особое внимание тем, что способствуют развитию и укреплению статуса семьи. В настоящее время на долю этого социального института выпадает немало сложностей и вызовов. Как правило, они берут свое начало в западном мире.
Наша страна живет, опираясь на собственные традиции и примеры. Семья – это малая церковь, но сегодня – еще и основа государства. И это не просто слова, а направление нашей внутренней политики. Оттого из уст участников встречи сегодня весь вечер звучат искренние слова благодарности.