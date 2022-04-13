Щёкин: при таком национальном лидере, как Лукашенко, укоренились такие понятия, как мужество и принципиальность

Новости Беларуси. Поездка Александра Лукашенко на Дальний Восток стала исторической – такое мнение высказывают многие эксперты и политологи. Новая экономика, справедливое устройство мира и защита нашего суверенитета. Григорий Азаренок и известный философ Николай Щекин продолжат тему белорусского авангарда. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, политолог Николай Щекин. Николай Сергеевич, вы еще и ученый. Вчера [12 апреля – прим. ред.] тема была посвящена науке, но не в узком смысле, а в самом широком – прорыв в космос, наш Гагарин, космодром Восточный, два президента. Это такой авангард, это будущее, в отличие от Запада, который плетется в хвосте. Правильно? О посещении Лукашенко космодрома Восточный: «Событие, историческое по своей значимости»

Николай Щекин, философ, политолог:

Вы совершенно правы. Вчера уникальное было событие, историческое по своей значимости. Президент вчера посетил космодром Восточный, а это наше достижение общее – славянского Союзного государства. Он приехал вчера под тремя такими лозунгами, выступал и говорил обо всем. Первый лозунг – это единство славянского народа. Второй лозунг – это, конечно, новая экономическая стратегия. А третий я бы назвал лозунг – обращение к коллективному Западу «досвидос». ​Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос». Подробнее здесь. Чтобы люди, наши граждане, понимали, что такое включиться в космические проекты, – это значит десятки наших предприятий заработают по новым отраслям экономики, микроэлектроника, машиностроение. То есть просто будут уникальные вещи. Нам цены не будет. И в этом смысле Академия наук является флагманом на всем постсоветском пространстве. Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, при этом одной из передовых стран 1990 года по развитию науки и техники была у СССР. А сейчас мы видим, когда к власти пришли националисты, они погрязли в вышиванках, какая мова правильная, неправильная, школы закрывать, переводить все на мову и так далее. Они уничтожили все – великий «Южмаш», великие заводы, великий космос, ракеты, «Энергия-Буран» и так далее. Я к чему? У нас, слава богу, президент отодвинул от власти националистов, которые копаются в земле, едят коренья, вот эти странные люди. Показала история и практика – мы по верному пути пошли. О Куропатах

Николай Щекин:

Вы совершенно правы, потому что ведь на одних только Куропатах можно было сделать революцию в 1990-х годах. Уже даже самые оппозиционеры бывшие из БНФ признались, что Куропаты – это их выдумка. А можете представить, что если бы Президент Александр Григорьевич Лукашенко повелся бы на это? Григорий Азаренок:

А так бы 30 лет этим занимались, копали бы кости, переносили. Николай Щекин:

И стреляли бы в других людей. Об Украине: «Мы получили фашистскую гидру» Николай Щекин:

Что касается Украины, мы стали свидетелями «уникальной», такого в мире еще не было, полномасштабной деиндустриализации целого региона. Григорий Азаренок:

И деградации социума. Николай Щекин:

Деградация социума, деградация вообще народности. Григорий Азаренок:

Передовая научная нация была. Николай Щекин:

Вот. А произошла, как мы с вами говорили, нацификация идентичности, а последние восемь лет происходила фашизация системы госуправления. Вот оно и сошлось – расизм, нацизация идентичности, фашизация системы госуправления. И мы получили фашистскую гидру.

Григорий Азаренок:

Новый уровень какой-то деградации. Зеленский вчера показал арестованного Медведчука, которого месяц уже, я так понимаю, пытают, издеваются или что. Выглядит он очень плохо. Выложил это в Instagram, надписал «С Днем космонавтики!» – президент страны – и сказал как террорист, как делали чеченские боевики, захватывая роддома, театры и так далее, сказал, что он – наш заложник, и мы предлагаем его обменять, по-моему, на тех, кто в «Азовстали». Это президент страны делает. «Начнется второй этап денацификации, только уже Европы» Николай Щекин:

Когда ефрейторы на себя примеряют генеральские сапоги, тогда получается извращенная вообще картина мира, подмена понятий, подмена реальности. То, что мы вчера и весь мир увидел, – это дикость, это ужасно. Мы увидели, что Зеленский не просто преступник, он государственный террорист, и государство украинское занимается рейдерством, в человеческом факторе, я имею в виду. Оно видно, и по некоторым данным мы знаем, что действительно Медведчук уже неделю как минимум в СБУ. Судя по его виду, его действительно избили, над ним работали. Я могу сказать только одно: когда Зеленский уйдет в небытие, а русская канонада будет греметь в Киеве, тогда начнется второй этап денацификации, только уже Европы. И во главе этого процесса встанут Беларусь и Россия. Это уже будет историческая востребованность, историческая необходимость и естественный ход. Они в коллективном Западе больше всего боятся именно этого. Это будет в ближайшее время.

Григорий Азаренок:

И вчерашнее снова заявление Президента – он провозгласил новый мир, новый экономический уклад, где у нас все есть, нам просто надо перестроиться, отойти от их платежных систем, от их гешефтов, барышей, от вот этого рваческого, деляческого мира. Просто воспользоваться данными нам богом, природой ресурсами, богатствами. Как мне очень понравилось, сказал: мал золотник, да дорог. Николай Щекин:

Нас с вами очень часто называют апологетами Александра Григорьевича Лукашенко, и мы этого не отрицаем. Григорий Азаренок:

Для меня как награда. Мудрость и дальновидность Лукашенко предвосхитили многие процессы Николай Щекин:

У меня есть конкретно аргументы, я всегда с аргументами иду – мудрость и дальновидность Лукашенко, во-первых, предвосхитили многие процессы. Мы сегодня в мире живем, скажите, пожалуйста? В мире. Сегодня на территории Беларуси есть война? Нету. У наших соседей есть война? Есть. Скажите, кто-нибудь голодает у нас, кто-нибудь без работы? Нет. И вчера его главный посыл коллективному Западу «досвидос» – это говорит о том, что он человек реальных возможностей, реального потенциала, он знает, что он говорит, и он уже просчитал на два-три шага вперед. А главным свидетельством является признание вчера Владимира Путина относительно Беларуси, что мы без Беларуси не смогли бы сейчас выжить. Это уже факт, констатация президента ядерной державы. И еще, акцент, который вчера сделал Президент, – мало кто это заметил. Вчера не Путин, а Александр Григорьевич Лукашенко, президент вроде бы небольшой Беларуси, вручил президенту России, ядерной державы, информацию спецслужб о том, что происходило в Буче, и о том, что происходит в Украине.

Григорий Азаренок:

Это логично, потому что это возле нашей границы, наши спецслужбы – это известно – очень профессиональны, они смотрят. Хотелось бы остановиться на этом отдельно. Уже там десятки, даже сотни доказательств того, что это британо-украино-американская провокация. Сначала трупы ходили, потом этот мэр, который появился, и все было хорошо, потом вдруг резко плохо. Эти фразы боцмана о том, что надо стрелять по людям, когда они заехали, эти зондеркоманды. Президент сказал, что есть имена, пароли, явки и номера машин. Николай Щекин:

Этого больше всего и боятся на Западе. Григорий Азаренок:

Это же как цинично – приехать специально, устраивать провокации. Британские информационные специалисты, спецслужбы приезжают просто специально устраивать провокации для того, чтобы врать всему человечеству. Николай Щекин:

По-моему, они врали всему человечеству несколько столетий. Ничего нового здесь мы не увидели с вами, абсолютно. По-моему, и мы, и на Совете безопасности Президент говорил о том, что он к этому готов. И мы были к этому готовы. Григорий Азаренок:

А сколько еще таких буч будет. До какой красной линии могут терпеть Российская Федерация и Республика Беларусь?

Николай Щекин:

Еще будет неоднократно, еще более извращенных. Идет просто зондирование. До какой красной линии, допустим, может терпеть Российская Федерация, в том числе и Республика Беларусь? Вчера я понял одно, исходя из диалога на пресс-конференции и Александра Григорьевича Лукашенко, и Владимира Путина, что терпеть они больше не будут. Все, достаточно, что пришло время сегодня уже им отвечать, а наше дело правое, как вы традиционно говорите. Мы занимаемся экономикой, мы занимаемся даже ростом экономики, а не стагнацией. Григорий Азаренок:

При таких ударах, таких удушениях у нас тем не менее есть рост. «Если кто-то считает, что Беларусь небольшую роль играет, – это неправда» Николай Щекин:

Вот. Еще раз повторю: придут они к нам, приползут на коленях и будут умолять продать и помидоры, и огурчики, и хлебушек, все продукты питания и многое-многое другое. Никуда они не денутся. И электроэнергию будут покупать. Как говорится, сняты маски. Боррель сказал, что надо воевать. Все, до последнего украинца, как Джонсон говорил, воевать. То есть они готовы уничтожить славянство. А президент, Александр Григорьевич Лукашенко, говорит о том, что, наоборот, надо его сохранить.

Николай Щекин:

Я вам больше скажу: если кто-то считает, что Беларусь небольшую роль играет, – это неправда. Беларуси и России решать в будущем, каковы будут границы Украины, из чего она будет состоять. Мы с вами несколько месяцев назад говорили о том, что Украины уже больше нет. Забудьте про ее государственность, уже Украина утратила. Все, ее больше нет. Главным символом этого и точкой отсчета можно считать Медведчука, потому что все распоряжения, все приказы, которые сейчас издает Зеленский... Григорий Азаренок:

Может, его просто охраняют натовцы какие-то, цэрэушники. Николай Щекин:

На своей территории. Это гитлеровская агония. Григорий Азаренок:

Знаете, еще самое подлое, самое смешное, если тут можно говорить о смехе, он все свои видео, все остальное записывает поздно вечером, когда в Америке утро, когда Байден проснулся, кто там еще – Салливан, и может посмотреть. То есть он не для своего народа это даже делает. Николай Щекин:

О чем и речь? Он далек от этого народа. Григорий Азаренок:

Да ему плевать. Так подло. Ему так кайфово – он на билбордах, его снимают, он позируют, он фоткается, просто звездный час. Он наслаждается на этой крови, на этих убийствах. Он наслаждается своим вот этим звездным часом.