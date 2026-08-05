Мировые цены на нефть снизились примерно на 4 % и опустились до трехнедельного минимума. Давление на рынок усилили заявления о прогрессе в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке – это может восстановить движение танкеров через стратегический Ормузский пролив. Brent потеряла более трех долларов. WTI снизилась почти на 4,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба эталона достигли минимальных значений с 13 июля. Рынок резко развернулся после утреннего роста, вызванного неопределенностью вокруг возможного соглашения между США и Ираном. Позже появились заявления о том, что переговоры продолжаются при участии нескольких посредников, а обсуждение проектов договоренностей идет в ускоренном режиме. Дополнительный импульс к снижению дали сообщения о том, что соглашение по разблокировке Ормуза может быть достигнуто уже в эту среду, а движение судов через пролив частично восстановилось. Ормуз остается ключевым узлом мировой энергетики: до начала конфликта через него проходило около 20 % глобальных поставок нефти и СПГ. Рынок все еще крайне волатилен: любое изменение в переговорах немедленно отражается на котировках.