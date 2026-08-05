На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал лагерь «Гвардейцы»

В первый день школьникам провели экскурсию по соединению, показали быт и службу гвардейцев, рассказали о боевом пути части. Впереди – дни активного отдыха: полоса препятствий, спортивные турниры, военно‑прикладные дисциплины. Ребята погружаются в атмосферу настоящих армейских будней: учатся первой помощи, ориентированию на местности, участвуют в полевых выходах вместе с военнослужащими. Заезды проходят в несколько смен, возраст участников – от 9 до 17 лет.

Игорь Кислый, заместитель начальника отделения идеологической работы 120‑й отдельной механизированной бригады:

Для них подготовлена программа культурно-досуговая, предусматривающая большое число мест, музеев, других воинских частей, мест боевой славы, которые они посетят. Мы создаем необходимые условия для того, чтобы ребята себя чувствовали здесь хорошо, преодолевали все вот эти испытания, которые предполагает военная служба. Таким образом, знакомились с военной службой, с армией и готовились уже сегодня, чтобы стать кому-то в последующем офицером, защитником своего Отечества.

12 дней круглосуточного пребывания в части – под постоянным присмотром военных и педагогов. Проживание – в армейских палатках, питание организовано в ближайшей школе. Родители могут навещать детей и созваниваться в установленное время. Как правило, домой никто не просится – ребятам нравится такой формат отдыха. Лагерь «Гвардейцы» продолжает работу, объединяя спорт, дисциплину и патриотическое воспитание.