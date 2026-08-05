За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек

За полгода в профсоюзных здравницах отдохнули свыше 70 тысяч человек – среди них не только белорусы, но и зарубежные гости, преимущественно туристы из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В систему санаториев Федерации профсоюзов входит 12 современных здравниц в живописных уголках страны. Учреждения обновляют материально‑техническую базу и развивают лечебные программы: внедрены УЗИ‑диагностика для раннего выявления онкологии и процедуры для суставов с гиалуроновой кислотой. В скором времени запустят обновленные программы клеточного омоложения.

Андрей Каминский, заместитель директора Дирекции по управлению собственностью Федерации профсоюзов Беларуси: Реанимировали в белорусское производство аппараты для подводного вертикального вытяжения позвоночника. Это последний этап консервативного лечения, за которым уже, скажем так, только остаются уже хирургические подходы, где еще что-то можно остановить. Серьезное достаточно лечение. Это используется глубокий бассейн, больше двух метров, температура 36,6 градусов. В ходе процедуры позвоночник значительно удлиняется, это сантиметры.

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши санатории на сегодняшний день большое внимание уделяют качеству оказываемых медицинских услуг. Для нас очень важно, чтобы люди не только смогли отдохнуть, но и в первую очередь оздоровиться. Потому что мы прекрасно понимаем, говорить об оздоровлении можно только тогда, когда продолжительность путевки – 10-14 дней. Также мы стараемся, чтобы все те программы, которые направлены на оздоровление, были в целом максимально эффективны.

Члены профсоюза могут приобрести путевки со скидкой в 25 %. Для этого нужно получить справку в профкоме по месту работы.