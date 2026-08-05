В 4-й больнице Минска за семь месяцев 2026-го выполнили более 5 тыс. урологических операций

В белорусской урологии преобладают малоинвазивные вмешательства. Так, в 4-й больнице Минска за семь месяцев 2026 года выполнили более пяти тысяч урологических операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 15 лет назад большинство заболеваний лечили открытыми методами – пациенты проводили в стационаре не менее двух недель. Сейчас их заменили эндоскопическими методиками: они сокращают срок лечения, снижают риск осложнений и ускоряют восстановление.

Владимир Сиренко, главный врач 4-й Минской городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:

Вопрос, сколько пациент будет пребывать далее в стационаре и насколько он будет мобилен в послеоперационном периоде. То есть после открытого вмешательства у него будет сильно все болеть, он будет ограничен в подвижности. А после лапароскопии он на следующий день уже спокойненько может вставать, кушать, путешествовать и через сутки-двое уже находиться на амбулаторном лечении.

Серьезно продвинулась и диагностика: за последние 10 лет медучреждения оснастили УЗИ‑аппаратами экспертного класса, КТ и МРТ. В 4‑й городской больнице Минска, крупнейшей клинике по лечению урологических заболеваний, установили первый в стране лазерный комплекс для профильных операционных.