Власти Испании сообщили, что из Сеуты возвращены в Марокко почти 70 тысяч нелегальных мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом от трех до пяти тысяч человек по‑прежнему скрываются в городе – они разбили лагерь на пляже на фоне переполненных центров приема. Более тысячи нелегалов проникли в другой испанский анклав – Мелью. Местные власти признают сложность ситуации, а в стране продолжаются антимиграционные протесты.