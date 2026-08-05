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Из Сеуты возвращены в Марокко почти 70 тысяч нелегальных мигрантов

05 августа 2026 07:00
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Власти Испании сообщили, что из Сеуты возвращены в Марокко почти 70 тысяч нелегальных мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Сеуты возвращены в Марокко почти 70 тысяч нелегальных мигрантов-2

При этом от трех до пяти тысяч человек по‑прежнему скрываются в городе – они разбили лагерь на пляже на фоне переполненных центров приема. Более тысячи нелегалов проникли в другой испанский анклав – Мелью. Местные власти признают сложность ситуации, а в стране продолжаются антимиграционные протесты.

# Испания

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