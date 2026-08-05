В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий

Редкие сорта и секреты цветения. Центральный ботанический сад Академии наук приглашает на экскурсии по коллекции гортензий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителей ждут в 6 и 7 августа. В коллекции – несколько видов. Экскурсоводы покажут самые эффектные, расскажут об отличиях форм соцветий и о том, как кислотность почвы влияет на внешний вид одного и того же сорта.

Андрей Котов, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

6-7 числа мы проводим экскурсии по сортам гортензии, по уходу за ней, по возможности их посадки в разных условиях. И опять же по желанию, какой цвет и как добиться разной окраски гортензии.

Цветение гортензий продлится минимум до середины сентября – если не подведет погода.