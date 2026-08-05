Прямой эфир

В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий

05 августа 2026 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Редкие сорта и секреты цветения. Центральный ботанический сад Академии наук приглашает на экскурсии по коллекции гортензий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий-2

Посетителей ждут в 6 и 7 августа. В коллекции – несколько видов. Экскурсоводы покажут самые эффектные, расскажут об отличиях форм соцветий и о том, как кислотность почвы влияет на внешний вид одного и того же сорта.

В Ботаническом саду 6 и 7 августа организуют экскурсии по коллекции цветущих гортензий-4

Андрей Котов, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
6-7 числа мы проводим экскурсии по сортам гортензии, по уходу за ней, по возможности их посадки в разных условиях. И опять же по желанию, какой цвет и как добиться разной окраски гортензии. 

Цветение гортензий продлится минимум до середины сентября – если не подведет погода.

# Центральный ботанический сад Минска

Другие новости рубрики

Все новости
За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек
05 августа 2026 07:19

За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек

На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал лагерь «Гвардейцы»
05 августа 2026 07:17

На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал лагерь «Гвардейцы»

В 4-й больнице Минска за семь месяцев 2026-го выполнили более 5 тыс. урологических операций
05 августа 2026 06:40

В 4-й больнице Минска за семь месяцев 2026-го выполнили более 5 тыс. урологических операций