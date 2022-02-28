Щёкин: Президент стал одновременно заботиться, как о своих детях, и об украинском народе

Алена Сырова, СТВ: Николай Сергеевич, вы обозначили интересный момент, что Александр Лукашенко Владимиру Зеленскому звонил не один раз. И это как раз таки иллюстрация того, что озвучивал наш Президент несколько дней назад, комментируя и рассказывая подробности о том, что до начала этой спецоперации России он через разные каналы просил руководство Украины связаться с российским руководством, но там якобы не подняли трубку, хотя позвонил один раз. Он говорит, что надо было звонить десять. Получается, что в этой ситуации нам больше надо установить мир в Украине, чем самим украинцам?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Получается так, что Президент, заботясь о белорусском народе, стал одновременно заботиться, как о своих детях, и об украинском народе. Я не припомню таких случаев, чтобы глава государства другой страны звонил одному президенту, второму, согласовывал, причем по несколько раз, понимая, насколько это все непросто. Мы помним вчера выступление главы государства на выборах, когда он говорил о неадекватности некоторых личностей из Украины. Я представляю Президента, войти в его положение, он понимает, что творится на границе, что это может вспыхнуть мгновенно. И он умолял, наверное, просто приехать. Я думаю, что именно сейчас, в это время Президент с министром иностранных дел Макеем делают все возможное, чтобы был третий, четвертый раунд. Мы понимаем, что, скорее всего, окончится ничем, потому что все-таки за Зеленским стоят другие люди. Не он принимает решения. Украина – это перекати-поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

В этом и отличие Зеленского от Лукашенко. В том, что Александр Григорьевич принимает решения.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Александр Григорьевич как национальный лидер, как главнокомандующий, потому что Зеленский как главнокомандующий должен сделать только одну вещь: подумать о своей жизни с пистолетом ТТ как главнокомандующий. Это минимум. Максимум – это просто дать какой-то приказ. Поэтому в этом смысле Президент Лукашенко сделал вчера уникальную, филигранную вещь: посадил за стол две стороны, которые вообще не могут без стола обойтись.

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