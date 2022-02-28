Андрей Лазуткин: их интересует не наша Конституция, а только один момент – это вопрос ядерного оружия

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Наш референдум Запад не признал. Украина не признала.
Алена Сырова, СТВ:
Франция, Макрон заявил утром, что нет.
Кирилл Казаков:
Мы в любом случае являемся если не самым большим региональным лидером, то Беларусью, с которой считаются. И с беженцами на границе – поляки строят забор. И россияне с нами в союзнических отношениях. И украинцы сюда приезжают на переговоры. Не помешает ли это нам не иметь легитимной Конституции за границей?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы должны понимать, что их интересует не наша Конституция и наши поправки, а только один момент – это вопрос ядерного оружия. Все, что они делали по своим заявлениям, это вопрос размещения здесь ракет, все. Какие у нас будут исторические ценности, что мы напишем про ВНС, им плевать. И это все в контексте нынешней холодной войны, может, уже горячей.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хотел бы напомнить один момент, который сейчас часто повторяют в Украине. Будапештский меморандум. В отношении Беларуси Будапештский меморандум давным-давно растоптан и нарушен тысячу раз. Напомню один пункт. Взамен того, что мы вывезли и отдали свое ядерное оружие, там кроме территориальной целостности есть еще пункт о том, что страны-гаранты воздерживаются от экономического давления и экономических санкций. Поэтому, господа, уберите экономические санкции, экономическое давление, и голова у вас про ядерное оружие болеть не будет. Потому что мы имеем все основания давным-давно разорвать этот Будапештский меморандум и делать все по своему усмотрению. А мы себя ведем цивилизованно.
Кирилл Казаков:
Он же на то и меморандум, что не обязателен к исполнению.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
К сожалению, англосаксы достигли своей цели. Славяне убивают славян.
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