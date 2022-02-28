Андрей Лазуткин: их интересует не наша Конституция, а только один момент – это вопрос ядерного оружия

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Наш референдум Запад не признал. Украина не признала.

Алена Сырова, СТВ:

Франция, Макрон заявил утром, что нет.

Кирилл Казаков:

Мы в любом случае являемся если не самым большим региональным лидером, то Беларусью, с которой считаются. И с беженцами на границе – поляки строят забор. И россияне с нами в союзнических отношениях. И украинцы сюда приезжают на переговоры. Не помешает ли это нам не иметь легитимной Конституции за границей?