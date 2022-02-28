Как ситуация с Украиной сказалась на настроении людей в трудовых коллективах? Ответил зампред Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вадим Александрович, в трудовых коллективах как вот эта ситуация, которая буквально за несколько дней до нашего референдума накалялась в Украине, сказалась на настроении людей? Вам это, наверное, на местах виднее.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Безусловно, мы и в приграничных районах в трудовых коллективах увидели определенную озабоченность, которая складывается. Ну вот сегодня по пути реализации идти нашей Конституции – нужно трудящимся нашим четко обозначить, что мы будем делать в развитие Конституции. Опять-таки, чтобы наши оппоненты не воспользовались незанятым информационным полем. Мы даже на этих выборах с фейками боролись. Я, извините, может, скажу не совсем по-парламентскому, но насколько наши оппоненты стали недалекими, насколько они не уважают нас всех, что подбрасывали откровенную дезинформацию, начиная с бюллетеней, которые разного цвета с разных стороны. Кирилл Казаков, СТВ:

С переносом референдума на апрель. Вадим Грачев:

Продолжая тем, что на некоторых участках по пять тысяч избирателей. Это же проверяется элементарно. Или говорят: где-то в урну кулак пролезает. Но сегодня мы тут же оперативно фотографию, видео с этого участка смотрели. То есть информационное поле мы не должны позволить им занять. И четко рассказать трудящимся: Конституция принята, дальше мы делаем вот это, вот это и вот это.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Самое главное, у нас сейчас получился очень большой – два года – временной лаг между референдумом и следующей электоральной кампанией. Вот эти два года надо наполнить позитивом, во-вторых, вовлечением общества в созидательную работу. Мы сейчас будем приводить в соответствие с Конституцией законодательство. И надо, чтобы люди продолжали активно участвовать через диалоговые площадки, через свои предложения, пусть обсуждают закон о ВНС, другие законы, пусть все вовлекаются в эту повестку. И тогда и легитимность будет высочайшая у нашей Конституции, и тогда законы будут действительно от народа идти. Пусть люди работают.