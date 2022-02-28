Как ситуация с Украиной сказалась на настроении людей в трудовых коллективах? Ответил зампред Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вадим Александрович, в трудовых коллективах как вот эта ситуация, которая буквально за несколько дней до нашего референдума накалялась в Украине, сказалась на настроении людей? Вам это, наверное, на местах виднее.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, мы и в приграничных районах в трудовых коллективах увидели определенную озабоченность, которая складывается. Ну вот сегодня по пути реализации идти нашей Конституции – нужно трудящимся нашим четко обозначить, что мы будем делать в развитие Конституции. Опять-таки, чтобы наши оппоненты не воспользовались незанятым информационным полем. Мы даже на этих выборах с фейками боролись. Я, извините, может, скажу не совсем по-парламентскому, но насколько наши оппоненты стали недалекими, насколько они не уважают нас всех, что подбрасывали откровенную дезинформацию, начиная с бюллетеней, которые разного цвета с разных стороны.
Кирилл Казаков, СТВ:
С переносом референдума на апрель.
Вадим Грачев:
Продолжая тем, что на некоторых участках по пять тысяч избирателей. Это же проверяется элементарно. Или говорят: где-то в урну кулак пролезает. Но сегодня мы тут же оперативно фотографию, видео с этого участка смотрели. То есть информационное поле мы не должны позволить им занять. И четко рассказать трудящимся: Конституция принята, дальше мы делаем вот это, вот это и вот это.
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Самое главное, у нас сейчас получился очень большой – два года – временной лаг между референдумом и следующей электоральной кампанией. Вот эти два года надо наполнить позитивом, во-вторых, вовлечением общества в созидательную работу. Мы сейчас будем приводить в соответствие с Конституцией законодательство. И надо, чтобы люди продолжали активно участвовать через диалоговые площадки, через свои предложения, пусть обсуждают закон о ВНС, другие законы, пусть все вовлекаются в эту повестку. И тогда и легитимность будет высочайшая у нашей Конституции, и тогда законы будут действительно от народа идти. Пусть люди работают.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон о Всебелорусском народном собрании должен проговариваться, обсуждаться и дебатироваться точно так, как это мы делали по Конституции. Это должна быть не только рабочая группа, но и это должна быть прямая коммуникация. И на уровне регионов. И мы должны слышать всех. Доходчиво, понятно объяснять, как региональное представительство, территориальное представительство будет представлено, какой будет баланс между законодательной, исполнительной, судебной властью, местными системами самоуправления, гражданским обществом. Мы должны это четко показать. Показать, как это будет работать, в деталях. И это работа всех, в первую очередь, естественно, парламента, разработчиков законопроектов. Но вместе с тем и всех заинтересованных. Все мы, все, кто любит страну, должны понимать, что это важнейшие скрепы, которые будут гарантировать нашу страну, нашу территориальную целостность, наш народ от всего того, что мы видим, к сожалению, у наших соседей. Мы с 14-го столетия, с 15-го столетия, строя наш белорусский мир, понимали, что есть (это очень просто, метафорично) ратуша, есть православный собор, есть католический костел, лютеранская кирха, синагога и мечеть. И мы все вместе уживаемся, и, несмотря на все эти разности, на все эти концепты, что типо цивилизационное столкновение, Беларусь как раз уникальна в том, что, находясь на линии всех этих разломов, она парадоксальнейшим для всех остальных образом не знала Варфоломеевской ночи, уничтожения. И наша национальная идея сформулирована нашим простым белорусским крестьянством, смысл которого был понятен от Климовичей и до Бреста. Нам неважно, адкуль ты, абы чалавекам быў добрым. Именно поэтому польский этнограф Чеслав Петкевич назвал Беларусь доброй Русью. То, что писал Богушевич, то, что писал Петкевич, – это наше умение слышать других, поддерживать один одного в трудную минуту. Это наша национальная толока. И именно поэтому у наших оппонентов ничего не получается. Они работают по чужим шаблонам примитивного этнического национализма, разжигания ненависти и расчеловечения. Таких у нас всегда было мизерное меньшинство. И англосаксонские, немецкие историки знают, что Беларусь – самая антинацистская нация, где немцы получили минимальную поддержку.
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