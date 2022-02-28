«Где твой дед был в 1945 году?» Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума?

Новости Беларуси. Происходящее в Украине вывело на улицы Беларуси небольшие группы протестующих. Управление ими традиционно происходило через Telegram-каналы. Это было ожидаемо и предсказуемо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция оказалась полностью готова к провокациям и беспорядкам. Но участники акций смогли удивить. Их не волновал ни сам референдум, ни перемены, которых они так ждали. Люди в масках скандировали: «Нет войне», и это притом, что Беларусь снова миротворец. Всего же за различные нарушения общественного порядка в Беларуси 27 февраля задержаны около 800 человек, проводится проверка. Подробности в нашем материале.

В 10:00 Центральная избирательная комиссия объявила: референдум состоялся. Вместе с тем были попытки помешать его проведению. В основной день голосования отдельные деструктивные Telegram-каналы распространяли информацию с призывами сорвать важное политическое событие, уничтожать бюллетени и выходить на всякого рода незаконные акции. Те, кто пытается раскачивать ситуацию в Беларуси, речь о кураторах из ЕС, накануне вывели людей в центр Минска. Это им так казалось. На самом деле были замечены небольшие группы преимущественно горячей молодежи.

Нужно отдать должное, их лозунги и агрессия были направлены не против референдума и даже не в сторону перемен – они поддерживали братский украинский народ. Старшее поколение не выдержало такого перформанса и высказало свое отношение прямо.

Нет войне, нет войне, нет войне.

Где твой дед был в 1945 году? Ты его предала, деда своего предала. Поведение не осталось незамеченным. Правоохранители уже возбудили ряд уголовных дел, в том числе в отношении тех, кто в Telegram-каналах призывал выйти на улицу. Некоторые из них ранее привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения. «Попыталась сорвать погон». На одном из участков для голосования в Минске пенсионерка напала на милиционера – читать здесь.