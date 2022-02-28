Чернобай: «Люди видят, как растут цены, как растёт доллар, покупательская способность рубля снижается»

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Наши оппозиционеры вчера попытались устроить митинг. Они связали референдум и войну в Украине. Есть ли совесть у этих людей, которые понимают, что конфликт у наших соседей, друзей, родственников, примазываться к этому и каким-то образом смешивать два абсолютно разных вопроса? Или от отчаяния это пытались сделать?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь две стороны. Одна – которую вы обозначили, я соглашусь. Вторая – давайте зададимся вопросом: а не упустили ли мы сами антивоенную тематику? Не по нашей вине так сложилось, что эти два тренда (события в Украине и референдум) совпали. Этого мы не ждали, не ожидали и не хотели этого. Но они совпали. И уже несколько дней внимание общественности переключилось с референдума. Он не ушел вообще, но ушел на второй или даже третий план. На первом плане была война, будем называть ее операция, в Украине. На втором плане связанные с этим негативные экономические ожидания, потому что люди видят, как растут цены, как растет доллар, покупательская способность рубля снижается. На третьем плане референдум. Но что нас здесь спало? Помогло, не спасло. Наше общество в повестке Конституции находилось больше года. Мы с конца 2020-го начали проводить диалоговые площадки, собирать предложения по Конституции. Потом целый год практически люди наблюдали за работой Конституционной комиссии. Потом обсуждали поправки. И вот это все ходило, ходило, ходило, то есть общество переключилось на новую повестку. Идеологи, властная вертикаль, общественные объединения, наше гражданское общество переключить не смогли своевременно, потому что они были заряжены на этот долгий референдум. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Но это хорошо, что не переключились. Мы могли перегреть политически наше общество. Президент на своем Послании расставил все точки над i. Андрей Чернобай:

Нет, это плохо, потому что оппоненты ее попытались перехватить.