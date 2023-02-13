Сергей Сивец: «Наш национальный путь – пример для многих постсоветских стран»
Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
В нашу политическую систему встраивается еще три весомые партии, которые, по сути, тоже можно называть институтами. Вы же понимаете, что руководитель партии, и президиум партии, и люди, представляющие партию на местах, если в этой партии будут министры, депутаты, то эти люди будут иметь достаточный вес. Как быть с ними?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это же конкуренция! Это прекрасно!
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я хотел бы сказать, что это не есть встраивание в систему разделения властей. Политические партии – это специфический, но сегмент гражданского общества, который является посредником между государством и народом. И он выполняет значимые функции. Функции отражения и национальных интересов или интересов большой социальной группы, доведения их до власти.
Алена Сырова, СТВ:
А в общественном объединении это нельзя учесть?
Олег Романов:
Можно, но общественное объединение имеет более рыхлую структуру для этого. И, кроме того, у него другие функции. Более гуманитарные, общественные. Тогда как политическая партия нацелена именно на политический процесс. И на доведение интересов не просто в абстрактной форме, а в форме определенных политических смыслов, до власти, которая должна эти смыслы облечь.
Кирилл Казаков:
Я опять как журналист спрошу, потому что журналистам писать заголовки. Если вдруг в партии кто-то придет к власти. Я не говорю сейчас о Президенте. Как можно будет в этой ситуации, когда Президент беспартийный, ВНС уравновешивает ситуацию, понять, какая партия оппозиционная, а какая провластная? Как вы будете считать себя оппозицией или не будете? Для журналистов вопрос, потому что «лидер оппозиции Олег Гайдукевич» – это звучит.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Мы сами немножко приучили нашу аудиторию к красивой формулировке «провластная оппозиция».
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Давайте так. Начнем с политологического аспекта. Есть политическая система. В политическую систему входят субъекты политической системы – это классика политологии. Туда входят политические партии, общественные объединения, религиозные организации, государство в лице своих субъектов и ВНС как государственный орган тоже входит в политическую систему. И политическая конструкция будет тогда только устойчивая, когда эти политические акторы будут вместе консолидированно защищать и национальные интересы государства. Но это не исключает, что они не могут находиться в оппозиции друг к другу с точки зрения своих уставных целей, задач и программ, направленных на эволюционное развитие, динамичное развитие государство, на то, чтобы оно укреплялось и развивалось. И вот здесь они конкурируют друг с другом. В принципе, они решают одну и ту же задачу: формируют общественное мнение. Плюс генерируют пласт политиков, которые, прийдя к власти, будут как раз проводить прогосударственную политику. И, возвращаясь к ВНС, хочу сказать, что наш национальный путь – пример для многих постсоветских стран. Посмотрите, конституционно-правовая реформа в Казахстане. Появляется национальный курултай – это, по сути, прообраз нашего ВНС. Но он появляется сейчас. В России – Госсовет, в Киргизии – национальный курултай, причем как местные, так и республиканские курултаи. За нами следят. Нашу практику берут под карандаш.
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