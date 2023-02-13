Сергей Сивец: «Наш национальный путь – пример для многих постсоветских стран»

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В нашу политическую систему встраивается еще три весомые партии, которые, по сути, тоже можно называть институтами. Вы же понимаете, что руководитель партии, и президиум партии, и люди, представляющие партию на местах, если в этой партии будут министры, депутаты, то эти люди будут иметь достаточный вес. Как быть с ними? Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это же конкуренция! Это прекрасно!

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Я хотел бы сказать, что это не есть встраивание в систему разделения властей. Политические партии – это специфический, но сегмент гражданского общества, который является посредником между государством и народом. И он выполняет значимые функции. Функции отражения и национальных интересов или интересов большой социальной группы, доведения их до власти. Алена Сырова, СТВ:

А в общественном объединении это нельзя учесть?

Олег Романов:

Можно, но общественное объединение имеет более рыхлую структуру для этого. И, кроме того, у него другие функции. Более гуманитарные, общественные. Тогда как политическая партия нацелена именно на политический процесс. И на доведение интересов не просто в абстрактной форме, а в форме определенных политических смыслов, до власти, которая должна эти смыслы облечь. Кирилл Казаков:

Я опять как журналист спрошу, потому что журналистам писать заголовки. Если вдруг в партии кто-то придет к власти. Я не говорю сейчас о Президенте. Как можно будет в этой ситуации, когда Президент беспартийный, ВНС уравновешивает ситуацию, понять, какая партия оппозиционная, а какая провластная? Как вы будете считать себя оппозицией или не будете? Для журналистов вопрос, потому что «лидер оппозиции Олег Гайдукевич» – это звучит. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Мы сами немножко приучили нашу аудиторию к красивой формулировке «провластная оппозиция».