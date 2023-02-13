Гайдукевич: мы будем бороться на выборах, но когда на нашу страну хоть кто-то слово скажет, мы все будем стоять вместе

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Смотрите, Олег Александрович, Олег Сергеевич говорил, что политическую партию от общественного объединения отличает желание бороться за власть. Когда «Белая Русь» принимала решение о том, чтобы стать партией, чем руководствовались? Кирилл Казаков, СТВ:

Небольшую ремарку сделаю. В июне прошлого года у нас с вами была программа, вы были впервые у нас гостем. Вы тогда мне сказали одну фразу, которую я запомнил навсегда. О том, что «Белая Русь» – это не общественно-политическая организация, а политически-общественная. То есть амбиции, по сути, проявились уже тогда. Мы сейчас не спрашиваем зачем. Потому что вопрос про то, когда «Белая Русь» станет общественной партией, журналисты задавали последние лет десять. Понятно, пришли уже к этому. Алена Сырова:

Ваше мнение: почему вдруг сейчас назрела такая необходимость трансформироваться? Ведь мы видим и по цифрам, и по социологии – все знают о «Белой Руси». Вроде, эффективно работает. Кирилл Казаков:

Кроме тех, кто занимается домашним хозяйством, как нам сказали. «Он чувствует себя в безопасности». Почему многие белорусы не знают о наших партиях и общественных объединениях?

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

20 секунд о тех, кто занимается домашним хозяйством. Это не плохо. Общественный темперамент, желание участвовать в больших общественных делах есть не у каждого. Так было всегда, так будет. Наверное, не стоит осуждать тех, кто действительно хочет жить приватной жизнью. Что касается «Белой Руси», отмечу еще такое измерение необходимости политической партии. Игорь сегодня сказал, что в нашей стране есть такая ситуация, что глава государства сказал идти налево – идут налево, сказал идти направо – идут направо. Я здесь не то что не возражу, я понимаю. Но чем дальше, тем больше люди задумываются: а почему мы должны идти налево, а почему мы должны идти направо, с чем это связано? То есть гражданское общество никогда не было массой, но степень размышления, рефлексии над тем, что происходит в нашей стране и в мире, постоянно возрастает. И это говорит о том, что формируется так называемая активистская политическая культура, когда люди хотят участвовать в политической жизни, а не быть просто наблюдателями. И поэтому политическая партия – это, наверное, оптимальная форма политического активизма.