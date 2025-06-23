Президент НОК Беларуси поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днём

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днем. Он подчеркнул, что 23 июня – важная дата для олимпийского движения и всего современного мира. Этот праздник призван через спорт и базовые ценности объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы: единство, уважение, дружба и сотрудничество – остаются нерушимыми. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям.

Виктор Лукашенко поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и каждого члена белорусской олимпийской семьи. Все они, по мнению президента НОК, демонстрируют железную волю и высокий профессионализм, достойно отстаивая честь Беларуси в самых сложных условиях.