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Президент НОК Беларуси поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днём

23 июня 2025 17:55
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Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днем. Он подчеркнул, что 23 июня – важная дата для олимпийского движения и всего современного мира. Этот праздник призван через спорт и базовые ценности объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент НОК Беларуси поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днём-1

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, его основополагающие принципы: единство, уважение, дружба и сотрудничество – остаются нерушимыми. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям.

Виктор Лукашенко поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и каждого члена белорусской олимпийской семьи. Все они, по мнению президента НОК, демонстрируют железную волю и высокий профессионализм, достойно отстаивая честь Беларуси в самых сложных условиях.

# Виктор Лукашенко # Спорт Беларуси

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