Гайдукевич: «В Украине все политизированы. Каждый второй знает все политические партии, а страна в руинах»

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:

Безусловно, мы со школьной скамьи и ранее усвоили, что цель политической партии – борьба за власть. Посмотрите на принятый законопроект, там есть ряд других целей, которые определяет ныне действующее законодательство в части политических партий. Поэтому сводить только к борьбе за власть – неправильно. Алена Сырова, СТВ:

Все же борьба за власть – основополагающая. Кирилл Казаков, СТВ:

Сергей Александрович, у вас левая позиция? Скажите, я выстроил структуру, она хоть как-то вписывается?

Сергей Сыранков, 2-й секретарь ЦК Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кирилл правильно понимает: если коммунистам не дать слово, они все равно его возьмут. Вы знаете, нет ни у кого сомнений, что принятие столько важного закона в современных реалиях, безусловно, будет способствовать выстраиванию дальнейшей политической структуры, партийной структуры общества и страны в целом. Но я бы хотел, чтобы у наших телезрителей сегодня не складывалось мнение, что в Беларуси сейчас мы оголтело займемся многопартийным строительством. Как будто по чьей-то отмашке. И для этого есть две причины. Первое – далеко не все пройдут перерегистрацию. И вторая причина, давайте посмотрим вглубь современной истории Беларуси. В период с 1990-го по 1994-й, к тому моменту, когда уже страну возглавил Александр Григорьевич Лукашенко. Тогда на политической арене страны была 21 политическая партия. Но на тот момент знали ли люди вообще, хотя бы слышали названия?