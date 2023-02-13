Гайдукевич: «В Украине все политизированы. Каждый второй знает все политические партии, а страна в руинах»
Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».
Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:
Безусловно, мы со школьной скамьи и ранее усвоили, что цель политической партии – борьба за власть. Посмотрите на принятый законопроект, там есть ряд других целей, которые определяет ныне действующее законодательство в части политических партий. Поэтому сводить только к борьбе за власть – неправильно.
Алена Сырова, СТВ:
Все же борьба за власть – основополагающая.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей Александрович, у вас левая позиция? Скажите, я выстроил структуру, она хоть как-то вписывается?
Сергей Сыранков, 2-й секретарь ЦК Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кирилл правильно понимает: если коммунистам не дать слово, они все равно его возьмут. Вы знаете, нет ни у кого сомнений, что принятие столько важного закона в современных реалиях, безусловно, будет способствовать выстраиванию дальнейшей политической структуры, партийной структуры общества и страны в целом. Но я бы хотел, чтобы у наших телезрителей сегодня не складывалось мнение, что в Беларуси сейчас мы оголтело займемся многопартийным строительством. Как будто по чьей-то отмашке. И для этого есть две причины. Первое – далеко не все пройдут перерегистрацию. И вторая причина, давайте посмотрим вглубь современной истории Беларуси. В период с 1990-го по 1994-й, к тому моменту, когда уже страну возглавил Александр Григорьевич Лукашенко. Тогда на политической арене страны была 21 политическая партия. Но на тот момент знали ли люди вообще, хотя бы слышали названия?
Кирилл Казаков:
До 1990 года была одна политическая партия.
Сергей Сыранков:
Но цель тогда у большинства из этих партий, которые имели очень яркие такие, глянцевые проевропейские обложки, фантики, была одна – дальнейшая всеобщая «прихватизация» и разграбление, по сути, народного имущества. Поэтому на том этапе Президент страны сделал единственное правильное взвешенное мудрое политическое решение. Он сделал ставку на институты гражданского общества: на профсоюзные организации, на молодежные организации, ветеранские и так далее.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Он сделал это просто не так! Одна ремарка: Президент, когда принял решение не опираться на партии, была еще одна причина очень важная. Здесь стоит легенда белорусской политики, по большому счету, он подтвердит. В Верховном Совете, который был 1995-1996-й год, все партии предали страну. Даже коммунисты тогда отвернулись. Не эти коммунисты, которые сейчас, а другие, которых коммунистами не назовешь. Это был бред. И еще один момент. Вы цифру назвали, кто не знает об общественных организациях. Не надо этого бояться. В Украине все политизированы. Каждый второй знает все политические партии, а страна в руинах. Чем меньше общество уже совсем сильно политизировано, тем страна надежней и спокойней.
Кирилл Казаков:
Я знаю эту историю, например, о 30 % креативного класса. Если чуть больше, то страна, в принципе, находится в постоянном хаосе.
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