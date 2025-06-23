Антон Сучков стал лучшим игроком 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник гродненского «Немана» сыграл ключевую роль в победе над «Минском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он организовал обе результативные комбинации своей команды. Сначала Антон ассистировал Егору Зубовичу при первом взятии ворот, а затем забил победный мяч, на скорости ворвавшись в штрафную «горожан» и оставив за спиной трех игроков соперника. Безусловно, именно его эффективные действия помогли дружине Игоря Ковалевича записать в свой актив важнейшие три очка.