«Поезд Памяти» прибыл в Гродно – показываем, что подготовили организаторы

Когда общая история Победы откликается в сердцах молодежи из стран бывшего Советского Союза. А именно такой беспрецедентный состав участников в 2025 году в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти». 23 июня он совершил остановку в Гродно – это уже второй город по маршруту. Старт взяли в Бресте в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

200 старшеклассников прошли серьезный отбор прежде, чем получить билет на эксклюзивный состав, конкурс составлял больше 200 человек на место. В двухнедельном маршруте – 15 городов Союзного государства, и это больше, чем путешествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связь поколений через 80 лет Победы. Как она ощущалась в Гродно – в материале Галины Буро.

Под стук колес и романтику путешествий уникальный состав прибыл в город на Немане. Узнаваемый логотип проекта с красной звездой, георгиевской лентой, яблоневым цветом, журавлями и васильковые толстовки участников – в 2025 году в мерче «Поезда Памяти» отражаются ключевые символы Союзного государства. Количество участников ежегодно неизменно – две сотни, а вот состав в этот раз беспрецедентный – представители всех 15 стран, которые входили в Советский Союз и плечом к плечу сражались с немецко-фашистскими захватчиками. София Рудая, участница проекта «Поезд Памяти»:

Для меня этот проект – это возможность проехаться по местам боевой славы, еще лучше узнать историю своей страны. Также хочется набраться огромным количеством эмоций, впечатлений, каких-то воспоминаний и также нести этот проект в массы.

Гродно принял эстафету от Бреста, и стал вторым городом в маршруте «Поезда Памяти». Ребята еще только знакомятся, но, несмотря на многонациональность, в их рядах уже чувствуется атмосфера единства.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы организовали ежедневные брифинги, когда уже в штабном вагоне мы собираем молодых людей из разных отрядов, разных стран, разных национальностей, которые рассказывают про свои обычаи. Каждое утро мы проводим такую интересную акцию, мы с утра здороваемся на национальных языках. Хочу отметить, около 15 национальностей. У них будет возможность окунуться в интерактив, поработать в командах и вместе формировать образ того самого мирного, созидательного будущего, о котором часто говорит и глава нашей страны, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. Именно вместе, в мире, в созидании, мы сможем выстоять любые угрозы, мы сможем преодолеть любые препятствия. И так будет, мы в этом уверены.