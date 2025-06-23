Иран запустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке

23 июня – 11-й день ирано-израильского конфликта. И он лишь набирает обороты, выходя за пределы зоны эскалации. Иран атаковал ракетами американские базы в Катаре и Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее за несколько часов до атак Иран уведомил о них США и сообщается, что все солдаты с военных объектов были эвакуированы – пострадавших нет. Однако в Дохе назвали бомбардировку вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства. И заявили, что оставляют за собой право дать пропорциональный ответ Ирану. Воздушное пространство над страной экстренно закрывается. К этой же мере прибегли соседние Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.

На этом фоне звучат призывы к деэскалации конфликта. В МИД Беларуси призвали все вовлеченные в противостояние стороны проявить максимальную сдержанность.