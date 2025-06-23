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Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг

23 июня 2025 17:56
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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг «Женской теннисной ассоциации», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В активе белоруски – 11 640 очков. У ближайшей преследовательницы – американки Кори Гауфф почти на 3,5 тысячи баллов меньше. Замыкает тройку сильнейших – Джессика Пегула из США. Что касается других наших соотечественниц, то у Виктории Азаренко серьезное падение – она потеряла 29 строк и сейчас занимает 105-е место, Александра Саснович располагается на 108-й позиции. Ирина Шиманович – 170-я.

# Теннис # Арина Соболенко

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