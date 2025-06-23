Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в основу соревнований белоруска попала через квалификацию, где успешно преодолела два раунда отбора. В поединке 1/16 финала соотечественница встречалась с Лаурой Зигемунд из Германии. Спортсменки соседствуют в рейтинге. Тем не менее в первом сете наша теннисистка практически не оставила шансов своей визави и оставила отрезок с уверенным счетом 6:2. А во второй партии Азаренко успех закрепила вновь – 6:2. Следующей соперницей Виктории станет Ига Швентек из Польши.