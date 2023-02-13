Олег Романов о «Белой Руси»: это не партия власти, это партия белорусского общества и государства

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Берем ли мы американскую систему? Там есть «слоны» и «ослы». Разубедите или подтвердите. Все, и журналисты прежде всего, называют, что «Белая Русь» – это партия власти. Либерально-демократическая партия от слова «либеральная» – тут же уходят в правую сторону. Коммунистическая партия – уходят влево.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Только не западный либерализм! Не обижайте. У меня свой, белорусский. Кирилл Казаков:

Мы как люди, которые действительно смотрим на эту историю сейчас, как в аквариуме на рыбок, потому что мы многого не понимаем. Мы вот так раскладываем. Партия власти, правая, левая.