Олег Романов о «Белой Руси»: это не партия власти, это партия белорусского общества и государства
Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Берем ли мы американскую систему? Там есть «слоны» и «ослы». Разубедите или подтвердите. Все, и журналисты прежде всего, называют, что «Белая Русь» – это партия власти. Либерально-демократическая партия от слова «либеральная» – тут же уходят в правую сторону. Коммунистическая партия – уходят влево.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Только не западный либерализм! Не обижайте. У меня свой, белорусский.
Кирилл Казаков:
Мы как люди, которые действительно смотрим на эту историю сейчас, как в аквариуме на рыбок, потому что мы многого не понимаем. Мы вот так раскладываем. Партия власти, правая, левая.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Уважаемые коллеги, сразу дам пояснение. Никакой партии власти не создается. Хочу обратить на это внимание и публично сказать об этом журналистам, коллегам, белорусскому гражданскому обществу. Создается партия гражданского общества нашей страны.
Кирилл Казаков:
Центристы?
Олег Романов:
Центристская, но это совершенно не означает, что это партия власти. Ведь в центризме заинтересована не только и не столько власть, сколько люди, которые хотят стабильности, уверенности, прогнозировать свою жизнь не на один день вперед.
Олег Гайдукевич:
Перевожу! 2025 год, одно слово – голосуют за Лукашенко люди, а на выборах голосуют за коммунистов или меня.
Кирилл Казаков:
Уже партийные склоки!
Олег Романов:
Я просто не умею так громко кричать, как господин Гайдукевич. Поэтому я продолжаю. Я хотел бы сказать о том, что эта партия, еще раз подчеркну, это не партия власти, а это партия белорусского общества и государства. Это партия нашей страны, которая в своей идеологии будет иметь не частную идеологию либерализма, консерватизма, социал-демократии, а идеологию белорусской государственности.
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