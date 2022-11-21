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Для чего Пашинян созывал экстренный саммит ОДКБ? Два мнения

21 ноября 2022 18:56
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Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.  

Алена Сырова, СТВ:  
В преддверии каждого саммита постоянно кто-то пророчит: то одни, то другие покинут организацию. Когда Пашинян созывал внеочередной онлайн-саммит, который, кстати, кто-нибудь может объяснить? В чем была необходимость так срочно собираться в формате онлайн и общаться друг с другом?  

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:  
Народ в Армении спрашивает его, что он делает. Вот для этого он собрал.  

Для чего Пашинян созывал экстренный саммит ОДКБ? Два мнения-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Поэтому он и реагирует.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
С точки зрения политики и дипломатии созыв этого саммита – это уже тоже есть действо, правильно?  

Сергей Рачков:  
Конечно, это абсолютно так. Я хочу сказать, что нам не надо подхватывать этот вбрасываемый нам тезис, что в организации есть какие-то очень серьезные противоречия. Что она якобы разваливается, что кто-то собирается выходить. Нет. Республика Беларусь всегда поддерживала ОДКБ и будет поддерживать. И в следующем году у нас председательство в этой организации. Я уверен, мы всегда, когда председательствовали, укрепляли этот военно-политический союз.  

А созыв саммита… Ну, каждая страна имеет право в рамках устава запросить такую встречу. Знаете, в принципе, полезны такие встречи, обсуждения. Но очень важно, какие решения принимаются. А решения должны быть подготовлены, поэтому экспромты не всегда бывают...  

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# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Олег Гайдукевич # Сергей Рачков # Кирилл Казаков # Никол Пашинян # Фотофакт

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