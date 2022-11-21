Для чего Пашинян созывал экстренный саммит ОДКБ? Два мнения

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Алена Сырова, СТВ:

В преддверии каждого саммита постоянно кто-то пророчит: то одни, то другие покинут организацию. Когда Пашинян созывал внеочередной онлайн-саммит, который, кстати, кто-нибудь может объяснить? В чем была необходимость так срочно собираться в формате онлайн и общаться друг с другом?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Народ в Армении спрашивает его, что он делает. Вот для этого он собрал.