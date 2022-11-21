Пётр Петровский: «Наркотики, терроризм. Кто Усаму бен Ладена придумал? Понятно, Вашингтон»

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ. Кирилл Казаков, СТВ:

ОДКБ и ШОС. Каково сотрудничество и может ли оказаться так, что ШОС нам поможет?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, когда Си Цзиньпин и Владимир Путин в онлайн-саммите еще год тому назад встречались, со стороны Китайский Народной Республики прозвучало желание быть наблюдателем в рамках ОДКБ. Второй момент, в Шанхайской организации сотрудничества может элемент обеспечения безопасности и не в той форме представлен, но я напомню, что эта организация формировалась как попытка не допустить эскалации ситуации в Центральной Азии в момент этого сложного афганского вопроса. И, конечно же, на мой взгляд, здесь возможен путь взаимодействия ОДКБ и ШОС. Более глубокий путь, потому что у нас стоит задача: общая евразийская система безопасности. То, что НАТО делает, это пытается развернуть военные действия, прокси-войну такую, в Восточной Европе. Отделить Западную Европу от России за счет нашей безопасности. Второй момент: наркотики, терроризм. Кто Усаму бен Ладена придумал? Понятно, Вашингтон. ИГИЛ кто придумал? Наши задачи здесь, чтобы на территории Республики Беларусь, на территории всего евразийского пространства была зона безопасности, бесконфликтности. Чтобы не было то, что происходило в Сирии, в Ираке. То, что хотят дестабилизировать Иран. Более того, многие члены НАТО, давайте говорить, тоже не в восторге от членства в НАТО. Но они ищут, например Эрдоган, альтернативы. Греция, Турция, Кипр. Мы не забываем, что внутри западного мира имеются территориальные вопросы. Это все есть. И на ОДКБ, и на ШОС сегодня смотрят как на альтернативу западному господству. Если мы сделаем качественный эффективный механизм реагирования и обеспечения безопасности, будем привлекательны и имидж под это подтянем, я гарантирую, что ОДКБ будет только расширяться.

Алена Сырова, СТВ:

Но эксперты говорят, что все инструменты есть. Вы говорите, что чего-то не хватает, механизм нужно придумать, отладить… Петр Петровский:

Мы про это уже говорили: у нас четко не отработаны более широкие сценарии сотрудничества с ОДКБ, партнерства с ОДКБ, наблюдатель в ОДКБ. Про это не единожды говорили, как в ОДКБ, так в Евразийском союзе. Второй момент, это включение или сотрудничество по этим направлениям. Помощь другим странам ОДКБ – сегодня устав это не предусматривает. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Почему ОДКБ будет взаимодействовать с ШОС? Это, очевидно, не потому, что все друг друга любят. У Китая свои собственные национальные интересы, это абсолютно нормально, не надо ждать каких-то чудес. Кирилл Казаков, СТВ:

Россия и Китай – враги США, понятное дело.