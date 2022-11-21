Офицеры КНР с белорусским образованием. Как Китай и Беларусь сотрудничают в военном плане?
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас есть очень много новостей об экономическом, гуманитарном сотрудничестве Беларуси и Китая, но о военном говорят немного. Может, раскроете какие-нибудь секреты?
Алена Сырова, СТВ:
Как немного? «Полонез».
Кирилл Казаков:
Да, но это все-таки технологии, а все-таки из вопросов учений, вопросов какой-то теории?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Безусловно, Китай мы рассматриваем как стратегического партнера. Не только в политическом и экономическом, но еще и в военном плане. Может, не настолько они нам близки, как Российская Федерация, с которой мы имеем региональную группировку войск и сил, но тем не менее. Вы уже тут остановились на вопросах «Полонеза», на вопросах других технологий, в том числе и беспилотных авиационных комплексов. Массой аспектов, на которых можно остановиться по совместному обучению военнослужащих. Мы продолжительное время в Военной академии допандемийное как раз подготавливали достаточно специалистов различных сфер именно Китайской Народной Республики. Что хотелось бы сказать, на данный момент, безусловно, мы проводим массы переговоров – это дружественная нам страна.
Но в данном аспекте, правильно было сказано, что нас пытаются разделить и поэтапно с нами расправиться. Сегодня – это Российская Федерация с Беларусью, потом это может случиться с Китайской Народной Республикой на фоне Тайваня – в принципе, сценарий очень похож. Китай на сегодня выбрал позицию наблюдателя, что же происходит, он не может до сих пор разобраться, и здесь мы столкнулись с такой проблематикой, почему я говорю, что обучение совместное с китайцами. Если раньше для нас военное искусство, военная стратегия зиждилось именно на том, что у нас был социалистический строй, у нас было все для фронта, все для победы.
Сегодня нужно уже посмотреть несколько с другой стороны. Всегда военное искусство, военная наука обслуживает, как и политика, экономику и прежде всего тот класс, который является руководящим. И если взглянуть на то, что представляют собой Китай и другие страны, которые сейчас находятся западнее, то здесь мы сталкиваемся с тем, что военные, к сожалению, еще пользуются военной стратегией советского периода, а уже время изменилось и нужно обслуживать именно тот класс, который является руководящим. Отсюда договорники-недоговорники, тем не менее мы столкнулись именно с тем, что надо менять именно взаимодействие в военной составляющей, политической составляющей и, конечно же, экономической. Может быть, отсюда и вытекает эта осторожность Китая, недопонимание того, что происходит.
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