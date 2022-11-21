Офицеры КНР с белорусским образованием. Как Китай и Беларусь сотрудничают в военном плане?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас есть очень много новостей об экономическом, гуманитарном сотрудничестве Беларуси и Китая, но о военном говорят немного. Может, раскроете какие-нибудь секреты? Алена Сырова, СТВ:

Как немного? «Полонез». Кирилл Казаков:

Да, но это все-таки технологии, а все-таки из вопросов учений, вопросов какой-то теории?