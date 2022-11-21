Чернобай: США готовятся воевать на как минимум на двух театрах боевых действий

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Самая большая ошибка, которую может допустить человек военный – это недооценить противника. НАТО – это серьезная организация, НАТО – это организация с устойчивым, большим военным потенциалом. С очень жесткой дисциплиной внутри организации. Второе – США готовятся воевать на как минимум на двух ТВД. Это европейский театр военных действий и азиатско-тихоокеанский. Конечно, прежде всего они будут пытаться это сделать, если дойдет до большой войны, руками своих союзников и партнеров. Для Европы НАТО есть. На востоке создаются подобные организации. Там есть свои союзники: Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Индия уже туда включается. И поэтому говорить, что США не будет вмешиваться, воевать с нами, я тоже не могу. Они будут.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Будут. Я говорю с солдатами американскими.