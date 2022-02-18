Александр Лукашенко: Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 18 февраля, на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо, очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Как против нас, так и против вас. Нам сложнее с этими санкциями. Поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – не снижать темпы сотрудничества, которые были набраны в 2021 году. В целом Президент констатировал, что экономика как в Беларуси, так и в России в 2021 году неплохо развивалась, но, конечно, ощущаются инфляционные вызовы. «Если бы не эти внешние факторы, прежде всего инфляционные, которые подбрасывают со стороны… От них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Беларуси мы стараемся, насколько это возможно в рыночных условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто», – отметил Александр Лукашенко.