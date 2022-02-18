«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум

Новости Беларуси. Выбор, который повлияет на будущее страны. На референдуме 27 февраля белорусам предстоит выполнить свой гражданский долг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прийти на участок в основной день или досрочно отдать свой голос – и тем самым выразить свою позицию – собираются люди самых разных возрастов и профессий. Это врачи, студенты, учителя, предприниматели, многодетные родители, спасатели и деятели культуры. Жители Минской области поделились своим мнением, почему для них важно прийти на референдум.

Для меня как представителя сферы культуры очень важны дополнения и изменения в Конституцию, так как много внимания уделяется сохранению духовности и культуры. Я пойду на референдум и буду голосовать за изменения.

Я иду на референдум, чтобы сохранить традиции и ценности своих дедов и прадедов, отца и матери. Я голосую за Конституцию, которая защищает каждого.