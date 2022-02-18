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«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум

18 февраля 2022 15:54
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Новости Беларуси. Выбор, который повлияет на будущее страны. На референдуме 27 февраля белорусам предстоит выполнить свой гражданский долг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Прийти на участок в основной день или досрочно отдать свой голос – и тем самым выразить свою позицию – собираются люди самых разных возрастов и профессий. Это врачи, студенты, учителя, предприниматели, многодетные родители, спасатели и деятели культуры. Жители Минской области поделились своим мнением, почему для них важно прийти на референдум.   

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум-1

Для меня как представителя сферы культуры очень важны дополнения и изменения в Конституцию, так как много внимания уделяется сохранению духовности и культуры. Я пойду на референдум и буду голосовать за изменения.  

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум-4

Я иду на референдум, чтобы сохранить традиции и ценности своих дедов и прадедов, отца и матери. Я голосую за Конституцию, которая защищает каждого.  

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум-7

Мы хотим, чтобы наша Беларусь и дальше оставалась суверенным и независимым государством. Мы хотим, чтобы мы и наше будущее поколение жили в стабильности, мире и достатке. Уверена, что новая Конституция будет соответствовать требованиям времени, обеспечит дальнейшее развитие страны, станет гарантом мира и согласия, а также будет способствовать улучшению благополучия наших граждан.    

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# Референдум # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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