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Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта

18 февраля 2022 16:03
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Новости Беларуси. Тем временем военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения маневров задействовано несколько полигонов и участков местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта-1

Один из самых зрелищных эпизодов сегодня, 18 февраля, разыграли на Обуз-Лесновском полигоне. Смешанная группировка союзных сил выполнила задачи по обороне населенного пункта.  

Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта-4

Условия максимально приближенные к боевым. Движение бандформирований блокировали мотострелковые подразделения, удар по основным силам неприятеля наносили танкисты. К отработке задач привлекалась армейская авиация и ракетчики. Огневой заслон противнику выставили подразделения реактивных систем залпового огня «Град». Позиции врага накрыли точными залпами.  

Часть подразделений завершили выполнение поставленных задач и возвращаются в районы постоянной дислокации. Как и было заявлено ранее.  

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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