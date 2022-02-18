Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта

Новости Беларуси. Тем временем военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения маневров задействовано несколько полигонов и участков местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.