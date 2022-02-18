Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта

Новости Беларуси. Тем временем военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения маневров задействовано несколько полигонов и участков местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем временем военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения маневров задействовано несколько полигонов и участков местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из самых зрелищных эпизодов сегодня, 18 февраля, разыграли на Обуз-Лесновском полигоне. Смешанная группировка союзных сил выполнила задачи по обороне населенного пункта.
Условия максимально приближенные к боевым. Движение бандформирований блокировали мотострелковые подразделения, удар по основным силам неприятеля наносили танкисты. К отработке задач привлекалась армейская авиация и ракетчики. Огневой заслон противнику выставили подразделения реактивных систем залпового огня «Град». Позиции врага накрыли точными залпами.
Часть подразделений завершили выполнение поставленных задач и возвращаются в районы постоянной дислокации. Как и было заявлено ранее.
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