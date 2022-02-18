В Кремле проходят переговоры президентов Беларуси и России. Какие вопросы обсуждают?

Новости Беларуси. В Кремле начались переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президенты общались по телефону, тогда же и договорились о встрече в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди запланированных тем к обсуждению лидеров торгово-экономическое сотрудничество, региональная безопасность, совместные действия по обеспечению национальных интересов.

Накануне инспектируя союзное учение, Александр Лукашенко заявил, что дальнейшие действия совместной группировки войск тоже станут одной из тем переговоров с Путиным. Собираются лидеры затронуть и международную проблематику. Встреча проходит на фоне информационной истерии вокруг российского якобы вторжения в Украину.