Прямой эфир

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме»

18 февраля 2022 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И о главном общественно-политическом событии 2022 года. Чуть больше недели остается до референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Уже со вторника, 22 февраля, граждане смогут сделать свой выбор досрочно, а на воскресенье, 27 февраля, назначен основной день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме» -1

Теме безопасности, как общественной, так и эпидемиологической, в период плебисцита отведено особое внимание. По аналогии с выборами 2020-го года будут разделены потоки для входящих и выходящих лиц, сохранят принцип социального дистанцирования и регулярное проветривание помещений. Маски, дезинфицирующие средства, одноразовые ручки остаются обязательными атрибутами участков для голосования.  

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме» -4

С начала следующей недели милиция и спасатели переходят на усиленный режим работы. Пути эвакуации, исправность электрооборудования, охранная сигнализация. Еще в преддверии специалисты проверили каждый объект. Для всех, кто работает на референдуме, проведен инструктаж и отработаны схемы эвакуации и тушения пожаров на случай чрезвычайных ситуаций.  

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме» -7

Только 27 февраля на участках будут дежурить около 5 тысяч работников МЧС. В эксклюзивном интервью нашему каналу министр внутренних дел рассказал о том, как ведется подготовка профильных силовых структур к предстоящему главному политическому событию.  

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме» -10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Сотрудники органов внутренних дел, руководители всех уровней, в том числе и министр внутренних дел, мы проехали всю республику. Встретились с активом, с председателями участковых комиссий, разъяснили им порядок охраны общественного порядка, потому что с учетом 2020 года, вы прекрасно помните, как нагнетали обстановку, как угрожали председателям участковых комиссий. То есть мы объяснили, что охрана общественного порядка, в том числе их личная безопасность, будут обеспечены. Уже с 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.  

Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме» -13

Полную версию интервью с министром внутренних дел Беларуси смотрите в ближайшее воскресенье, 20 февраля, в итоговой программе «Неделя», начало в 19:30.

Читайте также:  

На территории Минской области к референдуму сформировали 24 комиссии. Какой график работы?  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции  

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации  

# Референдум # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта
18 февраля 2022 16:03

Огневой заслон. На полигоне под Барановичами отработали оборону населённого пункта

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум
18 февраля 2022 15:54

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум

Артюх об Украине: «Заблудших, но не предателей, всегда принимают обратно в семью»
18 февраля 2022 15:51

Артюх об Украине: «Заблудших, но не предателей, всегда принимают обратно в семью»