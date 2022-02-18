Кубраков: «С 21 февраля сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме»

Новости Беларуси. И о главном общественно-политическом событии 2022 года. Чуть больше недели остается до референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Уже со вторника, 22 февраля, граждане смогут сделать свой выбор досрочно, а на воскресенье, 27 февраля, назначен основной день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теме безопасности, как общественной, так и эпидемиологической, в период плебисцита отведено особое внимание. По аналогии с выборами 2020-го года будут разделены потоки для входящих и выходящих лиц, сохранят принцип социального дистанцирования и регулярное проветривание помещений. Маски, дезинфицирующие средства, одноразовые ручки остаются обязательными атрибутами участков для голосования.

С начала следующей недели милиция и спасатели переходят на усиленный режим работы. Пути эвакуации, исправность электрооборудования, охранная сигнализация. Еще в преддверии специалисты проверили каждый объект. Для всех, кто работает на референдуме, проведен инструктаж и отработаны схемы эвакуации и тушения пожаров на случай чрезвычайных ситуаций.

Только 27 февраля на участках будут дежурить около 5 тысяч работников МЧС. В эксклюзивном интервью нашему каналу министр внутренних дел рассказал о том, как ведется подготовка профильных силовых структур к предстоящему главному политическому событию.