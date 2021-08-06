Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?

Новости Беларуси. Члены верхней палаты парламента 6 августа проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране пройдет единый день приема.

Так, председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска, ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.