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Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?

06 августа 2021 06:38
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Новости Беларуси. Члены верхней палаты парламента 6 августа проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране пройдет единый день приема.

Так, председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска, ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.

Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?-1

Также на вопросы граждан ответят глава комиссии по законодательству и строительству Сергей Сивец, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, а также председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?-4

В Московском районе Минска на встречу в первой половине дня придет председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности, а вечером здесь прием проведет член Совета Республики Олег Руммо.

Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?-7

Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?-9

На вопросы граждан также готовы ответить сенаторы Марина Ильина и Виктор Чайчиц.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Михаил Русый # Олег Руммо # Марина Ильина # Виктор Чайчиц # Сергей Рачков # Андрей Иванец # Фотофакт

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