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В Сморгони откроется новая площадка для воркаута. Здесь можно будет позаниматься на турниках и сыграть в урбанбол

06 августа 2021 06:16
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Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новая локация 6 августа торжественно откроется в Сморгони.

В живописном месте, в городском парке на берегу озера, расположилась новая воркаут-зона. На ней жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе на турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

В Сморгони откроется новая площадка для воркаута. Здесь можно будет позаниматься на турниках и сыграть в урбанбол-1

Напомним, запуск проекта «Спорт для всех» состоялся 7 июля. В агрогородке Лошница была открыта современная спортивная площадка по воркауту. Следующим на очереди стал Бобруйск. Здесь обустроили место для мини-футбола. Новая игровая зона появилась и в Минске. На территории водохранилища «Дрозды» установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Фотофакт

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