В Сморгони откроется новая площадка для воркаута. Здесь можно будет позаниматься на турниках и сыграть в урбанбол

Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новая локация 6 августа торжественно откроется в Сморгони.

В живописном месте, в городском парке на берегу озера, расположилась новая воркаут-зона. На ней жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе на турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.