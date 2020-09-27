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«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями

27 сентября 2020 19:22
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Новости Беларуси. Учения на Брестском полигоне уже называют самыми масштабными за последнее время. Спецназ, войска ПВО и ВВС, ракетные войска и артиллерия. Десантники совершали прыжки как днем, так и ночью. На стандартных и управляемых парашютах. Причем столь массовая высадка десанта произошла впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси. Всего в учениях задействовали 6 000 человек и свыше 500 единиц боевой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая всю неделю работала в условиях, приближенных к боевым.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-1

По легенде противник на островах. На его стороне полно речного транспорта. Совместные поисково-разведывательные группы вступают на захваченную территорию. Если в 2019 году с этой задачей справлялись боевые пловцы, то в этом  техника заныривает вслепую и сходу. Новейшая БМД-4М и БТР-80, 40 машин преодолевают водную преграду меньше чем за 7 минут. Река Мухавец судоходная, она со своим нравом.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-4

Владимир Белый, начальник штаба руководства учения «Славянское братство»:
Здесь есть особенности по течению, по характеру берегов. Это требовало особой подготовки именно экипажей. Вы видели, что никто специально из инженерных подразделений не осуществлял подготовку воды. Это особенность. Преодолевали с гусениц, с колес прямо вплавь.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-7

Учения «Славянское братство» проходят в шестой раз. Маневры традиционные для нашей страны. Каждый год легенда зависит от актуальности задач и местности принимающей стороны. В этом  Беларуси.

Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
БМД-4, БТР-80, «Кайман». Около сотни единиц белорусской и российской техники возвращаются домой после выполнения боевой задачи. И сразу же отрабатывают новые элементы – движение в сопровождении под прикрытием авиации.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-13

Первый этап учений по слаживанию тактических групп Беларуси и России не прошел даром. На момент активных действий батальоны чувствуют друг друга и в воде, и на земле.

Всего задействовали шесть тысяч военнослужащих и свыше пяти сотен единиц боевой техники. Совместное учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-16

Старт активной фазы. По легенде бандформирование признает зону над своей территорией бесполетной. Завязывается воздушный бой между Су-30 и вражеским МиГ-29 с элементами высшего пилотажа: горка, боевой разворот, косая петля.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-19

Под прикрытием Су-30 первыми с высоты двух километров десантируются разведчики. В деле новые парашютные системы белорусский «Инсайдер» и российский «Арбалет». Штурмовая авиация Як-130 проводит зачистку воздушного пространства.

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На учении апробируются новейшие средства связи и разведки, амуниция, стрелковое оружие АК-12.

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«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-22

Пристальное внимание за ходом учений на международном уровне. Политика гласности: среди приглашенных военные атташе других стран.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-25

Следующий элемент  освобождение от боевиков целого населенного пункта. Террористическая группировка прорвалась и претендует на территорию. Когда договориться не выходит, совместные штурмовые группы атакуют.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-28

По легенде маневров противник подтянул резервы и попытался взять реванш после первого дня. Но международная тактическая группа Беларуси и России при поддержке штурмовой авиации наносит сокрушительный удар.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-31

Кристина Протосовицкая:
Это кульминация учения. Самое массовое десантирование военной техники и личного состава за всю историю суверенной Беларуси: 40 единиц военной боевой техники, 265 человек. Чтобы вы понимали, только одна БМД-2 весит более 8 тонн. Интервал между самолетами Ил-76 меньше двух минут.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-34

Всего участвует 20 самолетов военно-транспортной авиации. Они прибыли для усиления из России. На земле проходит быстрое разворачивание боевой техники.

Помимо полигона под Брестом, в учениях задействовали еще три, где отрабатываются практические действия совместных сил по разным направлениям  от спецназа до авиации.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-37



Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили спецполет вдоль границ Беларуси. Более красноречивого намека противнику и придумать сложно. Ведь основная цель учения  демонстрация решимости.

Самое массовое за историю Беларуси десантирование личного состава и техники. Как проходит второй этап «Славянского братства»

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-40

Вертолеты, артиллерия, четыре роты солдат, противотанковые ракеты  все это противостоит резервным силам по ту сторону. Гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Нона» дает отпор.

Батальонная тактическая группа спецназовцев со средствами усиления бьет по воздушной цели. Общая тактика требуется не только на человеческом уровне, но и техническом.

«Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-43

Боевая задача, согласно легенде маневров, выполнена. Территория захваченного населенного пункта и все подходы к нему зачищены от противника силами специальных операций Беларуси и России.

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство»

Не менее решительный настрой, но с легким волнением у тех, кто в Ил-76 с вооружением наперевес и под артиллерийский обстрел Д-30 попал впервые. Среди участников учения немало юных и отважных еще вчерашних призывников.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-46

Иван Носон, гвардии рядовой:
Я служу здесь год, и для меня это первые учения. Очень сильно понравилось, с россиянами интересно участвовать в этих соревнованиях.

Приказом Президента от 3 августа в стране стартовала призывная кампания 2020 года. Почти экватор, в военкоматах нарваться можно и на очередь.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-49

Сергей Потапчук, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Бреста и Брестского района:
Несмотря на события, которые сейчас распространены в нашей Республике Беларусь, призывная кампания проходит в штатном режиме. Основные усилия направлены на формирование сил спецопераций, а также органов внутренних дел, органов пограничной службы и учебных воинских частей.

Пока на полигоне Брестский горячо. От Бреста и Брестского района на службу отбирают 400 новобранцев. Для них 37 воинских частей.

Денис Мазур тоже защищает цвета национального флага. Правда, делает это на «Тур де Франс». В велоспорте уже 8 лет. Успел даже завоевать титул призера чемпионата Европы. На призыв, правда, без двухколесного.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-52

Денис Мазур, призывник:
Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт в жизни в случае каких-то ситуаций, в мире происходящих, чтобы уметь оборонять семью и родину свою.

«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями-55

За семь минут уйти под воду, за две десантироваться в дуэте с БМД. На земле, в воде и в воздухе всегда первые. Брат за брата по-славянски. Оборона рубежей. Кто на нас с мечом придет, тот от меча и погибнет. Но все же побеждать противника хочется не на поле боя, а в спортивных баталиях, под мирным небом.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Денис Мазур # Сергей Потапчук # Кристина Протосовицкая # Иван Носон # Фотофакт

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