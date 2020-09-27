«Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт». Участники учения «Славянское братство» поделились впечатлениями

Новости Беларуси. Учения на Брестском полигоне уже называют самыми масштабными за последнее время. Спецназ, войска ПВО и ВВС, ракетные войска и артиллерия. Десантники совершали прыжки как днем, так и ночью. На стандартных и управляемых парашютах. Причем столь массовая высадка десанта произошла впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси. Всего в учениях задействовали 6 000 человек и свыше 500 единиц боевой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кристина Протосовицкая всю неделю работала в условиях, приближенных к боевым.

По легенде противник на островах. На его стороне полно речного транспорта. Совместные поисково-разведывательные группы вступают на захваченную территорию. Если в 2019 году с этой задачей справлялись боевые пловцы, то в этом – техника заныривает вслепую и сходу. Новейшая БМД-4М и БТР-80, 40 машин преодолевают водную преграду меньше чем за 7 минут. Река Мухавец судоходная, она со своим нравом.

Владимир Белый, начальник штаба руководства учения «Славянское братство»:

Здесь есть особенности по течению, по характеру берегов. Это требовало особой подготовки именно экипажей. Вы видели, что никто специально из инженерных подразделений не осуществлял подготовку воды. Это особенность. Преодолевали с гусениц, с колес прямо вплавь.

Учения «Славянское братство» проходят в шестой раз. Маневры традиционные для нашей страны. Каждый год легенда зависит от актуальности задач и местности принимающей стороны. В этом – Беларуси. Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

БМД-4, БТР-80, «Кайман». Около сотни единиц белорусской и российской техники возвращаются домой после выполнения боевой задачи. И сразу же отрабатывают новые элементы – движение в сопровождении под прикрытием авиации.

Первый этап учений по слаживанию тактических групп Беларуси и России не прошел даром. На момент активных действий батальоны чувствуют друг друга и в воде, и на земле. Всего задействовали шесть тысяч военнослужащих и свыше пяти сотен единиц боевой техники. Совместное учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер.

Старт активной фазы. По легенде бандформирование признает зону над своей территорией бесполетной. Завязывается воздушный бой между Су-30 и вражеским МиГ-29 с элементами высшего пилотажа: горка, боевой разворот, косая петля.

Пристальное внимание за ходом учений на международном уровне. Политика гласности: среди приглашенных военные атташе других стран.

Следующий элемент – освобождение от боевиков целого населенного пункта. Террористическая группировка прорвалась и претендует на территорию. Когда договориться не выходит, совместные штурмовые группы атакуют.

По легенде маневров противник подтянул резервы и попытался взять реванш после первого дня. Но международная тактическая группа Беларуси и России при поддержке штурмовой авиации наносит сокрушительный удар.

Кристина Протосовицкая:

Это кульминация учения. Самое массовое десантирование военной техники и личного состава за всю историю суверенной Беларуси: 40 единиц военной боевой техники, 265 человек. Чтобы вы понимали, только одна БМД-2 весит более 8 тонн. Интервал между самолетами Ил-76 меньше двух минут.

Всего участвует 20 самолетов военно-транспортной авиации. Они прибыли для усиления из России. На земле проходит быстрое разворачивание боевой техники. Помимо полигона под Брестом, в учениях задействовали еще три, где отрабатываются практические действия совместных сил по разным направлениям – от спецназа до авиации.





Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили спецполет вдоль границ Беларуси. Более красноречивого намека противнику и придумать сложно. Ведь основная цель учения – демонстрация решимости.

Вертолеты, артиллерия, четыре роты солдат, противотанковые ракеты – все это противостоит резервным силам по ту сторону. Гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Нона» дает отпор. Батальонная тактическая группа спецназовцев со средствами усиления бьет по воздушной цели. Общая тактика требуется не только на человеческом уровне, но и техническом. «Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке». Посмотрите, как проходит военное учение «Славянское братство»

Боевая задача, согласно легенде маневров, выполнена. Территория захваченного населенного пункта и все подходы к нему зачищены от противника силами специальных операций Беларуси и России. Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство» Не менее решительный настрой, но с легким волнением у тех, кто в Ил-76 с вооружением наперевес и под артиллерийский обстрел Д-30 попал впервые. Среди участников учения немало юных и отважных еще вчерашних призывников.

Иван Носон, гвардии рядовой:

Я служу здесь год, и для меня это первые учения. Очень сильно понравилось, с россиянами интересно участвовать в этих соревнованиях. Приказом Президента от 3 августа в стране стартовала призывная кампания 2020 года. Почти экватор, в военкоматах нарваться можно и на очередь.

Сергей Потапчук, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Бреста и Брестского района:

Несмотря на события, которые сейчас распространены в нашей Республике Беларусь, призывная кампания проходит в штатном режиме. Основные усилия направлены на формирование сил спецопераций, а также органов внутренних дел, органов пограничной службы и учебных воинских частей. Пока на полигоне Брестский горячо. От Бреста и Брестского района на службу отбирают 400 новобранцев. Для них 37 воинских частей. Денис Мазур тоже защищает цвета национального флага. Правда, делает это на «Тур де Франс». В велоспорте уже 8 лет. Успел даже завоевать титул призера чемпионата Европы. На призыв, правда, без двухколесного.

Денис Мазур, призывник:

Считаю, что нужно отслужить в армии, чтобы был какой-то опыт в жизни в случае каких-то ситуаций, в мире происходящих, чтобы уметь оборонять семью и родину свою.